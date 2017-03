ANI cere Parlamentului sanctionarea senatorului Cornel Resmerita, dupa ce ICCJ a decis definitiv ca parlamentarul s-a aflat in conflict de interese

ANI solicita, printr-o adresa inregistrata vineri la Senat - la o zi dupa decizia definitiva a Inaltei Curtii de Casatie si Justiei in cazul Resmerita, sanctionarea senatorului Cornel Resmerita in conformitate cu dispozitiile art. 19 din Statutul deputatilor si al senatorilor potrivit caruia "Fapta deputatului sau senatorului de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constitutie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 3 luni". Legea prevede ca sactiunea se aplica de catre Biroul Permanent al Camerei din care face parte deputatul sau senatorul.ANI solicita Senatului in adresa si o copie certificata a actului administrativ din care rezulta punerea in aplicare a dispozitiilor legale.Curtea Suprema a respins joi definitiv ca nefondat recursul declarat de senatorul Cornel Resmerita la decizia Curtii de Apel Alba din mai 2015, care a stabilit ca senatorul PSD de Hunedoara s-a aflat in conflict de interese.Legea 176/2010 prevede, in cazul functiilor eligibile, faptul ca persoana cu privire la care s-a constat existenta conflictului de interese nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de trei ani de la incetarea mandatului.In ianuarie 2015, Agentia Nationala de Integritate a anuntat ca Resmerita, la acea vreme deputat, a incalcat regimul juridic privind conflictul de interese in materie administrativa, intrucat, in calitate de parlamentar, a incheiat in anul 2009 un contract civil prin care fratele sau, Lucian Marius Resmerita, a fost angajat in functia de consilier in cadrul Biroului parlamentar nr. 275 din localitatea Vulcan, judetul Hunedoara.Inspectorii au constatat ca beneficiul patrimonial obtinut in perioada ianuarie 2009 - aprilie 2012 de catre fratele parlamentarului a fost de 56.876 lei, aproximativ 12.640 euro.