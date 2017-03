UPDATE Deputatul Catalin Radulescu si-a luat 8 zile de concediu, pentru a isi face analize in strainatate, si anunta ca s-a autosuspendat din PSD

Ce scrie Radulescu pe cererea adresata lui Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor:"Va rog sa-mi aprobati un concediu de 8 zile cu plata, in perioada 20 martie - 23 martie si 27 martie - 30 martie, pentru a-mi putea face analizele in strainatate, deoarece starea mea de sanatate nu este foarte buna. Va mentionez ca in mandatul 2012-2016 nu am luat nicio zi de concediu. Va multumesc pentru intelegere."Redam integral declaratia de presa a lui Radulescu:"In ultimele zile am fost tinta unor atacuri venite din partea unei parti a presei asa-zis de dreapta, dar si tinta unor amenintari de o extrema violenta care m-au vizat pe mine, dar si familia mea (sotie, copil minor, mama).Trebuie sa recunosc public, insa, ca unele dintre declaratiile mele au fost pe alocuri total nepotrivite, uneori chiar si neinspirate, dar acestea au fost facute in urma unor provocari venite din partea a doi jurnalisti de la un cotidian central. De altfel, imi asum vina de a fi discutat personal cu acestia in loc sa fi apelat la Biroul de presa al partidului pentru a intermedia interviul, si prin urmare, m-am trezit in mijlocul unui scandal care poate aduce atingere imaginii PSD.Totusi, este frapant cum, in urma declaratiilor mele, procurorii ICCJ au deschis imediat un dosar in rem pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in timp ce, desi de mai bine de o luna se incita, in mod public si fatis la violente ba importiva Curtii Constitutionale, ba impotriva unor politicieni si ministrii, publicandu-se in spatiul virtual adresele de domiciliu sau numerele de telefon ale acestora, nu s-a autosesizat niciun procuror. Dar niciunul!De altfel, constatand indiferenta vadita a procurorilor in ceea ce priveste amenintarile la adresa mea sau a colegilor din Guvern, am decis ca, personal, sa depun plangeri penale nominale impotriva celor care m-au amenintat pe mine si pe membrii familiei.Concluzionand, pentru a nu atrage si partidul in aceasta sarabanda, am hotarat ca, in conformitate cu articolul 29 din Statutul PSD, sa ma autosuspend pe o perioada de minim sase luni din partidul meu de suflet, in ideea de a-i proteja atat imaginea, dar si pe cea a colegilor mei, care, la randul lor, au trecut cu putin timp in urma prin situatii asemanatoare in ceea ce priveste amenintarile la adresa lor si a famiilor lor.Nu imi voi trada colegii din grupul parlamentar social-democrat, pentru ca fiecare vot al nostru in Parlament este important si pentru PSD si pentru Guvernul pe care il sustinem. Dupa clarificarea problemelor, mentionate mai sus, voi anunta, in termenul statutar, partidul referitor la decizia mea viitoare.Nu in ultimul rand, multumesc celor care m-au sustinut in ultimele zile, dar si celor care m-au criticat."Liviu Dragnea a declarat sambata, la Timisoara, ca va cere "cel putin" suspendarea din calitatea de membru PSD pe o perioada determinata a deputatului social-democrat Catalin Radulescu, dupa afirmatiile facute de acesta in spatiul public, transmite Agerpres.Dragnea a fost intrebat de jurnalisti daca are arma acasa."Nu am arma acasa. Regret ca colegul nostru a avut o asemenea atitudine si poate regret si faptul ca am cedat in fata Organizatiei Arges de a semna candidatura dumnealui pentru acest Parlament. Voi propune colegilor mei din Comitetul Executiv cel putin suspendarea din calitatea de membru PSD pentru colegul nostru, pentru o perioada determinata. Am spus 'cel putin'. Si asta vom discuta in Comitetul Executiv National al PSD, pentru ca afirmatiile acestui domn deputat sunt total inacceptabile si periculoase, in acelasi timp", a afirmat Liviu Dragnea, intr-o conferinta de presa.In acelasi context, liderul PSD a subliniat ca "demisia de onoare nu se cere, daca ai onoare iti dai demisia" si ca ii transmite repetat "semnale" in acest sens deputatului Radulescu."Eu ii tot transmit semnale, hotaraste dumnealui ce face pana a ajunge la Comitetul Executiv", a conchis Liviu Dragnea.Catalin Radulescu a declarat recent, intr-un interviu pentru 'Adevarul': "Pentru ce mai se duc oamenii in Piata Victoriei acum si pentru ce noi nu iesim impotriva lor cu tunurile de apa, daca nu mai au motiv? Nu putem sa transformam in maidan, un loc in maidan, hai sa facem cum se intampla in Franta, in America, peste tot. Noi am facut, am cerut autorizare, sa ceara si ei autorizare".El a mai spus ca are o arma AKM: "Daca vreodata mai vine cineva cu vreo idee sa schimbe statul asta pentru care am luptat noi, sunt pregatit sa ies cu arma sa trag. Imediat! Imediat! Dar pot sa ies unde vreau eu, daca ma apuca vreo nebunie, pot sa ies sa trag unde vreau eu, e riscul meu si hotararea mea".Ulterior, Catalin Radulescu a declarat ca a primit 150 de amenintari cu moartea si a anuntat ca ii va da in judecata pe cei care au procedat in acest mod pe Facebook.