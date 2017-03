Tariceanu: Eu nu mai fac niciun fel de intelegere cu Daniel Constantin / Probabil sunt cativa care sunt dispusi sa-l urmeze, majoritatea guvernamentala nu e in pericol

Acesta l-a acuzat la Daniel Constantin ca a incercat sa obtine o "intelegere cu privire la repartizarea pozitiilor de conducere in care sa castige un avantaj pe care nu il merita"."Nu vreau sa stabilim la masa verde ce e dl Constantin, prefer sa se faca Congres de alegeri. Dansul fuge si incearca sa amane cat se poate de mult doar dar ajungem la o intelegere. Eu nu mai fac niciun fel de intelegere cu dl Constantin pentru ca o data am facut si m-am fript, la alegerile pe lista", a spus Tariceanu, la intrebarile ziaristilor.Acesta a adaugat ca disputa cu Daniel Constantin "nu este doar o problema de orgoliu" si ca remarca "o diferenta majora de perceptie asupra realitatii politice"."Noi, ca partid liberal, punct si nu altceva, liberal, ne raportam la drepturile si libertatile cetatenesti, la rolul institutiilor de forta in stat. Aici avem o mare diferenta, daca el vrea sa se pozitioneze ca om al sistemului atunci imi pare rau cu liberalismul intram" in coliziune, a spus Tariceanu.Intrebat de ziaristi daca Daniel Constantin ramane in partid in acest caz, presedintele ALDE a raspuns: "Cand incepe sa demareze actiuni impotriva partidului cum ar fi aceste actiuni in instanta atunci sigur ca o sa imi pun problema in mod se rios daca acest lucru mai are sens".Tariceanu a sustinut ca delegatia ALDE de duminica - de la care Daniel Constantin a plecat - a fost "perfect valabila".Tot la intrebarile ziaristilor, Calin Popescu Tariceanu a spus ca nu stie daca Daniel Constantin are un "proiect comun" cu Victor Ponta dar a notat in acest context ca a aflat "cu ceva timp in urma" ca din partea fostului PC functioneaza in Parlamentul European un eurodeputat in grupul extremist."Ma asteptam sa se ralieze grupului nostru, e in legatura cu cei din fostul PC, nu stiu ce face acolo" dar "pot sa imi pun in mod logic niste intrebari ce e cu aceste legaturi, la ce folosesc", pe fondul revenirii in dezbaterea publica a ideii "unui partid nationalist, PRU si nu mai stiu ce", a comentat Tariceanu."Probabil si acest parlamentar va avea un rol. Nu stiu daca dl Constantin are vreun gand. Pana acum mi se parea lipsit de sens dar in momentul acesta incep sa imi pun intrebari", a mentionat acesta.In opinia lui Tariceanu insa nu se pune problema unei pierderi a majoritatii guvernamentale: "Probabil vor fi cativa care sunt dispusi sa-l urmeze pe dl Constantin in intreprinderea domniei sale" dar acest lucru "nu pune in pericol majoritatea guvernamentala", "majoritatea care sustine guvernul nu e sub nicio forma in pericol".