Ministrul Justitiei ii cere lui Tariceanu informatii "utile pentru informarea corecta a Comisiei Europene", privind recomandarile MCV, in vederea intocmirii unui "raport consolidat de progrese"

In continuare redam integral adresa transmisa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader lui Calin Popescu Taricenau, presedinte al Senatului."La data de 25 ianuarie 2017 a fost publicat Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (MCV). Raportul face un rezumat al masurilor cheie care trebuie intreprinse pentru realizarea in totalitate a obiectivelor MCV. De asemenea, Comisia Europeana prevede, in premiera, procedura inchiderii provizorii a unor conditionalitati: cand masurile prevazute la fiecare dintre acestea vor fi intreprinse, obiectivul respectiv va fi considerat provizoriu finalizat. Atunci cand acest lucru se va realiza pentru toate obiectivele de referinta, MCV va fi ridicat. Comisia Europeana si-a manifestat intentia de a prezenta urmatorul raport la sfarsitul anului 2017.In vederea pregatirii misiunii de evaluare care va avea loc in cursul lunii mai 2017, Ministerul Justitiei va elabora un raport consolidat de progrese. Avand in vedere ca unele dintre cele 12 recomandari ale raportului vizeaza si activitatea Parlamentului Romaniei, va adresez respectuoasa rugminte de a ne comunica acele informatii pe care le apreciati utile pentru informarea Corecta a Comisiei Europene", se arata in adresa MJ catre Senat.Ultimul raport MCV, publicat in ianuarie, critica Parlamentul pentru ignorarea unor sentinte definitive ale justitiei in ceea ce priveste decizii ale Agentiei Nationale de Integritate (ANI): "In ultimii doi ani, situatia generala s-a imbunatatit in mod semnificativ, insa unele decizii ale Parlamentului au continuat sa puna sub semnul intrebarii sau sa intarzie punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti care confirma rapoartele agentiei (ANI - n.red.)"Comisia Europeana recomanda in raport ca "faza actuala a reformei Codului penal si a Codului de procedura penala ale Romaniei ar trebui incheiata, iar Parlamentul ar trebui sa isi puna in practica planurile de adoptare a modificarilor prezentate de Guvern in 2016, dupa consultarea cu autoritatile judiciare. Ministrul justitiei, CSM si Inalta Curte de Casatie si Justitie ar trebui sa finalizeze un plan de actiune pentru a asigura ca noul termen pentru punerea in aplicare a prevederilor restante ale Codului de Procedura Civila poate fi respectat".O alta recomandare a Comisiei Europene se refera la necesitatea ca Guvernul si parlamentul sa respecte transparenta totala cand propun modificari la Coduri: "In vederea imbunatatirii in continuare a transparentei si a predictibilitatii procesului legislativ, precum si pentru a consolida garantiile interne in materie de ireversibilitate, Guvernul si Parlamentul ar trebui sa asigure transparenta totala si sa tina seama in mod corespunzator de consultarile cu autoritatile relevante si cu partile interesate in cadrul procesului decizional si in activitatea legislativa legate de Codul penal si de Codul de procedura penala, de legile anticoruptie, de legile in materie de integritate (incompatibilitati, conflicte de interese, avere ilicita), de legile justitiei (referitoare la organizarea sistemului justitiei), precum si de Codul civil si Codul de procedura civila, inspirandu-se din transparenta procesului decizional pusa in practica de Guvern in 2016.