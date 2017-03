Nicusor Dan: Nu a existat o decizie de respingere a intrarii lui Dacian Ciolos in USR. Opinia majoritara este ca intrarea lui in partid este benefica, eu am sustinut opinia contrara

Nicusor Dan explica si care e opinia majoritara si cea minoritara in partid pe acest subiect, prezentand o sinteza a argumentelor "pro" si "contra" aduse in interiorul formatiunii cu privire la intrarea in acest moment a lui Dacian Ciolos in USR."Pe tema intrarii lui Dacian Ciolos in USR s-au spus multe neadevaruri si "jumatati de adevar". S-au relatat trunchiat lucrurile care s-au intamplat si s-au denaturat mult cuvintele pe care le-am spus. De aceea, va sunt dator cu pozitia mea fata de acest subiect:1. Nu a existat o decizie de respingere a intrarii lui Dacian Ciolos in USR. De altfel, nimeni nu poate decide sa respinga intrarea in USR a oricarei persoane care respecta criteriile de admitere in USR.2. I-a fost transmisa lui Dacian Ciolos o invitatie pentru o discutie privind intrarea in USR (sau colaborarea cu USR) pentru el si pentru echipa lui. O echipa din USR a fost mandatata pentru acest dialog. Ca urmare, in acest moment decizia de a participa la aceasta discutie este la Dacian Ciolos.3. Opinia majoritara in partid este ca intrarea lui Dacian Ciolos in USR, in acest moment, este benefica pentru USR. Eu am sustinut opinia contrara dar USR este un partid democratic si voi actiona in acord cu vointa majoritatii.4. Opinia majoritara in USR este ca partidul nostru trebuie sa continue in linia "morala" in care a inceput: fara primirea de primari sau parlamentari de la alte partide. Fara fuziuni sau aliante cu partidele vechi si fara dizolvarea in "marele partid al dreptei".5. Cu mici exceptii, dezbaterea in USR a fost una pe argumente si nu pretext pentru o lupta de putere in interior. Va sintetizez care sunt argumentele "pro" si "contra" vis a vis de intrarea in acest moment a lui Dacian Ciolos in USR:5.1. Opinia majoritara:a. In clipa de fata Ciolos este o persoana cu o credibilitate perceputa mai mare decat credibilitatea perceputa a USR; deci speranta ca va exista un transfer de credibilitate dinspre dansul inspre USR; deci - in consecinta - o crestere in sondaje a USRb. Poate aduce un plus de profesionalism in USRc. Poate aduce USR-ului leadershipul de care are nevoie in aceste momente.5.2. Opinia minoritara:a. In clipa de fata, brandul "Dacian Ciolos" este mai bine definit decat brandul USR. Din acest motiv USR va deveni pentru opinia publica "partidul lui Ciolos" si prin asta va dispare imaginea de independenta fata de partidele vechi. Este notoriu ca Dacian Ciolos a negociat pentru a intra in PNL inainte sa inceapa discutiile pentru intrarea in USR. In campanie a fost purtator de imagine PNL, aparand pe afisele PNL si 60% din persoanele care il vor in politica il vad pe Ciolos in PNL.b. Chiar daca aduce pe termen scurt un plus pentru USR, pe termen mai lung poate limita imaginea USR la performanta guvernului Ciolos, cu toate compromisurile ei (non-combat la votul pentru primari intr-un singur tur, prestatiile ministrilor Dancu, Toba si Curaj, etc.)c. In publicul reformist care simpatizeaza (cumulat) cu "Dacian Ciolos si USR" exista un clivaj intre un public "moral" si un public "pragmatic" (intre cei care nu accepta alianta cu PNL si cei care o accepta; intre cei care nu accepta primiri de primari si parlamentari de la partidele din majoritate, si cei care le accepta). In acest moment, Dacian Ciolos si echipa sa par orientati inspre "solutia pragmatica". Asa ca un partid nou-creat al lui Dacian Ciolos functionand separat plus USR ar putea cuprinde impreuna ambele publicuri - functionand complementar. Ar servi "cauza" fara sa alieneze niciun "alegator reformist", avand fiecare publicul lui natural.6. Inchei aici, sperand ca acum sunteti mult mai bine informati despre ce s-a intamplat cu adevarat pana acum, care e stadiul actual al discutiilor si care sunt curentele de gandire si actiune din interiorul USR. Cunoscand acum argumentele puse la bataie, puteti sa va faceti o parere personala in deplina cunostinta de cauza."