SURSE O ruptura a ALDE nu este exclusa, dupa scandalul de duminica/ Razboiul intre Daniel Constantin si Tariceanu merge si in instanta. Care sunt motivele nemultumirilor

O alta nemultumire majora este faptul ca deciziile in coalitie dar si in partid se iau intre Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, iar tabara lui Daniel Constantin nu este consultata.Scenariile in ALDE includ in acest moment si ruptura partidului daca se va merge mai departe cu organizarea Congresului stabilita duminica pentru 21 aprilie. Nu este clar ce se va intampla, avand in vedere faptul ca in intelegerea dintre cei doi, Constantin decisese sa nu candideze si sa fie presedinte executiv si acceptase si delegatia permanenta de duminica, in care urma sa se convoace Congresul."Am convenit cu domnul Tariceanu sa convocam pentru duminica Delegatia permanenta a ALDE. Vom discuta despre congres", declara miercuri Daniel Constantin pentru News.ro.Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a afirmat joi ca Daniel Constantin "viseaza frumos, cu ochii deschisi" atunci cand afirma ca PC a stat la baza formarii ALDE, realitatea fiind cu totul alta, motiv pentru care copresedintele ALDE a acceptat organizarea Delegatiei Permanente Nationale in vederea stabilirii Congresului. "Domnul Daniel Constantin viseaza frumos, cu ochii deschisi, spunand: PC a stat la baza formarii ALDE. Realitatea este alta si, de aceea, Daniel Constantin a acceptat organizarea Delegatiei Permanente Nationale in vederea stabilirii Congresului. Si-a dat seama ca este penibil sa te opui organizarii Congresului, in conditiile in care peste 30 de organizatii judetene au luat aceasta hotarare, mai ales cand ai si statutul de copresedinte. A inghitit-o pentru ca nu mai avea incotro!", a precizat deputatul ALDE, intr-un comunicat.Pe de alta parte, News.ro a scris sambata ca sunt lideri din partid care vor propune retragerea sprijinului politic pentru Constantin, care este ministru al Mediului si vicepremier, daca se va opune congresului.Constantin si apropiatii sai din fostul PC doresc un Congres convocat mai tarziu, pentru ca pana atunci sa se organizeze alegeri de jos in sus. Aceste neintelegeri dateaza de mai multe saptamani, si pareau rezolvate joi, dupa ce Constantin a acceptat Delegatia permanenta de duminica.Intre timp, razboiul din ALDE se muta si in instanta. Potrivit surselor citate, delegatia permanenta de duminica va fi atacata la instanta de contencios-administrativ, existand deja alte 10-12 astfel de atacuri in instanta in tara, in privinta unor delegatii teritoriale ale ALDE care ar fi fost convocate la randul lor nestatutar.Astfel, convocarea congresului este acuzata a fi nestatutara de catre cei din fostul PC si la fel ar urma sa se intample si cu Congresul Extraordinar din 21 aprilie. Surse din ALDE au declarat ca Daniel Constantin nu va dori sa semneze, in calitatea de copresedinte, pentru convocarea acestuia, aceasta fiind o alta modalitate de a se convoca un Congres al ALDE.Constantin a fost atacat de Tariceanu in mod public, presedintele Senatului afirmand ca a fost "santajat" de Daniel Constantin "in legatura cu anumiti colegi care urmau sa candideze la alegerile parlamentare"."Am asistat in prima parte a Delegatiei Permanente la cateva comentarii facute de colegul meu, Daniel Constantin, care si-a declarat nemultumirea in legatura cu modul in care functioneaza in momentul de fata ALDE si a iesit din sala in mod clar demonstrativ. Am si eu o serie de nemultumiri legate de functionarea ALDE, hai sa spunem nu numai in ultima perioada, ci de o buna bucata de vreme. Relatia care a functionat o buna perioada colegial a inregistrat o prima sincopa in momentul in care au fost alegerile parlamentare si au am fost pur si simplu santajat de Daniel Constantin in legatura cu anumiti colegi care urmau sa candideze pe listele de la parlamentare, cu care nu eram de acord (...). Discutia a fost una foarte transanta si i-am spus ca, daca eu nu accept, atunci ajungem intr-un impas si nu putem sa depunem listele la alegerile parlamentare, deci ALDE sa nu functioneze. Si el mi-a spus ca nu are nicio problema in acest sens", a afirmat Tariceanu, la finalul Delegatiei Permanente a ALDE.El a aratat ca, in acele conditii, "cineva trebuia sa faca o concesie", adaugand ca a fost una costisitoare."Am facut eu concesia, dar aceasta a fost costisitoare pentru ca eu a trebuit sa sacrific unii dintre oamenii care muncisera. (...) Aceasta maniera de a colabora in ghilimele nu pot sa o accept. In ultima perioada au existat numeroase situatii in care colegul meu Daniel Constantin a refuzat sa-si dea acordul pe o serie de chestiuni care vizau buna functionare a partidului si sigur ca in atare conditii era clar ca trebuie sa organizam un congres pentru a renunta la aceasta formula duala de conducere bicefala, pentru ca deciziile sa se poata lua si, sigur, sa putem merge inainte. Suntem un partid aflat la guvernare, asteptarile cetatenilor cred ca sunt foarte mari si noi nu putem sa ramanem blocati in decizii interne din motive care pana la urma nu ne privesc decat pe noi. Trebuie sa existe o modalitate eficienta si de luare a deciziilor democratica, la care sa participe structurile partidului. Nu pot sa fie blocate deciziile partidului, chiar si de un presedinte", a mai spus Tariceanu.Copresedintele ALDE Daniel Constantin a parasit sala in care se desfasura Delegatia Permanenta a partidului, impreuna cu un grup de membri ai conducerii, acestia sustinand ca sedinta este nestatutara, a relatat News.ro.Daniel Constantin si-a motiva gestul prin faptul nu au fost convocati toti membrii de drept ai Delegatiei Permanente."Componenta Delegatiei Permanente care s-a convocat nu este cea statutara. Am agreat miercuri convocarea Delegatiei insa secretariatul dintr-o anumita parte a convocat alti colegi si nu sunt toti cei care trebuie sa fie in Delegatia Permanenta, in conformitate cu Statutul", a declarat Daniel Constantin.Acesta a aratat ca Statutul stipuleaza ca din Delegatia Permanenta a ALDE fac parte membrii Delegatiei Permanente a PLR si membrii Consiliului National al PC. "Am vrut sa le aduc la cunostinta: "Oameni buni, nus-au convocat toti membrii Delegatiei Permanente"", a afirmat Constantin adaugand ca nu poate accepta convocarea Congresului de catre un organism constituit nestatutar.Constantin a afirmat ca a decis de acum patru luni sa nu candideze la presedintia partidului, preferand postul de presedinte executiv, insa nu poate accepta ca o persoana aflata in afara partidului sa ia decizii numele ALDE.Daniel Constantin a spus ca nu au existat controverse in partid legate de organizarea Congresului si numele viitorului presedinte al ALDE. "Nu exista nicio intelegere vizavi de organizarea Congresului. Am convenit ca vom avea in primavara aceasta un presedinte unic, am convenit acum patru luni ca nu voi candida pentru functia de presedinte, ci voi ocupa functia de presedinte executiv. Ca atare, nu acesta a fost motivul acestor dispute care, din pacate, au iesit in spatiul public", a spus copresedintele ALDE, conform News.ro.Nemultumirile sale au fost motivate de modul in care se iau deciziile in partid. "Nu am acceptat si nu accept ca cineva din afara partidului sa ia decizii in partidul nostru cu acceptul unuia dintre copresedinti. Asta este marea problema pe care o avem si asta este pericolul in momentul de fata (...) Nu voi accepta ca in partidul pe care nu-l voi parasi sa fie luate decizii in mod unilateral", a mai spus Constatin.Constantin a trimis si un comunicat de presa prin intermediul biroului de presa al ALDE in care explica pe larg prevederile din statut care au fost incalcate. Redam mai jos comunicatul:Delegaţiile Permanente Teritoriale nu sunt statutare şi implicit convocarea Delegaţiei Permanente Naţionale în baza deciziilor acestor organe de conducere la nivel judeţean şi de sector a Municipiului Bucureşti pentru următoarele motive:În baza art. 116 din Statutul ALDE: „toate prevederile statutului care contravin măsurilor tranzitorii, intră în vigoare după data organizării primelor alegeri în interiorul ALDE, iar după data organizării acestora, articolele măsurilor tranzitorii se abrogă”.În baza protocolului de fuziune între PLR şi PC în anexa nr 3. la art. 4 se prevede în mod clar că pe perioada de valabilitate a dispoziţiilor tranzitorii prevăzute în statutul ALDE, conducere organizaţiilor judeţene este asigurată de:Biroul Executiv şi Biroul Teritorial comasat paritar.În aceste condiţii, deciziile Delegaţiilor Permanente Teritoriale sunt nule motivat de faptul că aceste organe de conducere la nivel judeţean şi de sector nu sunt constituite în mod statutar, constituirea acestor organe de conducere la nivel judeţean se poate realiza doar după Congresul ALDE.În baza art. 101 din Statutul ALDE s-a stabilit componenţa Delegaţiei Permanente Naţionale formată din:a. Delegaţia Permanentă Naţională a PLRb. Consiliul Naţional al PCComponenţa Delegaţiei Permanente Naţionale convocată pentru data de astăzi 19.03.2017, nu a fost statutară deoarece potrivit art. 61 raportat la art. 101 şi art. 116 din Statutul ALDE, componenţa acestui organ de conducere la nivel naţional nu se poate realiza în această formulă decât după Congresul ALDE, până la această dată (alegeri) în cadrul Delegaţiei Permanente trebuie convocate cele două structuri de conducere ale partidelor care au fuzionat, indicate anterior (Delegaţia Permanentă Naţională a PLR şi Consiliul Naţional al PC).