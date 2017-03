Partidul Forta Nationala si Partidul Romania Unita se reunesc intr-un pol nationalist. Victor Ponta saluta acest demers

"In acest sens, comisia comuna FN-PRU va lucra la statut si la platforma politica a unui nationalism civic, modern si moderat care sa corespunda cu asteptarile societatii romanesti si care sa intruneasca aspiratiile nationale ale tuturor celor care doresc sa se integreze in noul partid si nevoile Romaniei pentru perioada care urmeaza. Noul pol nationalist este deschis tuturor partidelor si tuturor miscarilor nationaliste din Romania care respecta principiile democratice si ale statului de drept, existand discutii avansate in acest sens pentru ca toti cei care doresc o tara suverana si respectata sa se alature noii forte patriotice. Uniunea Vatra Romaneasca a anuntat deja sustinerea pentru acest proiect si faptul ca se alatura polului nationalist", anunta cele doua formatiuni.Mai multi reprezentanti ai PRU si ai Fortei Nationale vor avea in perioada urmatoare si o intalnire cu reprezentantii Grupului Europa Natiunilor si Libertatii din Parlamentul European, la invitatia europarlamentarului Laurentiu Rebega, vicepresedinte al Grupului, pentru a stabili modalitatea de cooperare a partidului nationalist romanesc cu miscarea similara din Europa si cu partidele patriotice similare din UE."Noul pol nationalist roman va avea o colaborare foarte stransa cu miscarea patriotica europeana care a devenit un factor major in politica din interiorul UE si din care va face parte ca membru cu drepturi depline", precizeaza Partidul Forta Nationala si Partidul Romania Unita."Asa cum am spus si in 2015-2016 Romania chiar are nevoie de un partid cu adevarat nationalist si suveranist in sens modern / fara niciun derapaj xenofob sau sovin, fara stupiditati antisemite si excese antimaghiare / pur si simplu PRO - ROMANIA si pro romani!", scrie Ponta pe Facebook , remarcand ca "PSD si PNL sunt partide care nu pot si nu trebuie sa iasa din matca proeuropeana si proatlantista - iar apartenenta la PPE si PES nici nu le permite vreo concesie"."Sper ca cei care reprezinta acum partidele cu ideologie si orientare nationalist-suveranista sa aiba inteligenta si viziunea sa faca ceea ce trebuie in perioada urmatoare pentru o adevarata Uniune a Fortelor Nationale", mai spune fostul lider PSD, urand succes celor doua formatiuni.PRU a fost infiintat de Bogdan Diaconu si il are ca membru si pe fostul deputat Sebastian Ghita. In timpul campaniei pentru alegerile parlamentare, partidul a folosit imaginea lui Victor Ponta provocand speculatii legate de intrarea acestuia in partid. In PRU s-au inscris si Mihai Sturzu, un apropiat al lui Victor Ponta, dar si Daniel Savu si Ion Eparu.La inceputul lunii februarie, in PRU au aparut tensiuni dupa ce Biroul Permanent al partidului a decis demiterea lui Bogdan Diaconu de la conducerea partidului invocand "nereguli financiare grave" si sustinerea de catre Diaconu a controversatei OUG 13/2017. In paralel, gruparea din partid care-l sustine pe Diaconu a convocat un Congres extraordinar al partidului pentru data de 25 martie.Partidul Forta Nationala a fost infiintat in aprilie 2016 si de catre Laurentiu Rebega.