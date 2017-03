Raluca Turcan: Ne-am dori ca domnul Ciolos sa vina in PNL, optiunea este la domnia sa

Raluca Turcan a fost intrebata duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, daca Dacian Ciolos doreste sa intre in PNL si daca au fost discutii in acest sens, presedintele interimar al liberalilor spunand ca fostul premier evalueaza in prezent daca sa faca sau nu acest pas, relateaza News.ro."Mi-as dori de fiecare data cand avem ocazia de a vorbi de Partidul National Liberal sa vorbim doar de Partidul National Liberal pentru ca noi l-am sustinut pe domnul Ciolos pentru functia de prim-ministru si domnia sa evalueaza in momentul de fata daca sa intre sau sa nu intre in Partidul National Liberal si oarecum mi-ar parea rau ca intregul proiect al Partidului National Liberal sa fie subsumat doar apartenentei unei singure persoane la familia liberala. Noi am deschis portile cat mai multor persoane profesioniste din afara PNL si din afara politicii in momentul de fata, ne-am dori evident sa fie si domnul Ciolos membru al Partidului National, insa optiunea este doar la domnia sa. Pe de alta parte, as vrea sa se inteleaga lucrurile foarte clar, adversarul PNL este PSD si impotriva PSD trebuie stranse toate resursele astfel incat sa sanctionam derapajul si sa oferim solutii alternative", a afirmat Raluca Turcan.Presedintele interimar al PNL si secretarul general al partidului, Cristian Busoi, au fost prezenti, duminica, la sedinta Biroului Politic Judetean al PNL Constanta in cadrul careia a fost validat calendarul pentru perioada de alegeri interne.