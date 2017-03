Tariceanu: Am fost santajat de Daniel Constantin in legatura cu anumiti colegi care urmau sa candideze la parlamentare

"Am asistat in prima parte a Delegatiei Permanente la cateva comentarii facute de colegul meu, Daniel Constantin, care si-a declarat nemultumirea in legatura cu modul in care functioneaza in momentul de fata ALDE si a iesit din sala in mod clar demonstrativ. Am si eu o serie de nemultumiri legate de functionarea ALDE, hai sa spunem nu numai in ultima perioada, ci de o buna bucata de vreme. Relatia care a functionat o buna perioada colegial a inregistrat o prima sincopa in momentul in care au fost alegerile parlamentare si au am fost pur si simplu santajat de Daniel Constantin in legatura cu anumiti colegi care urmau sa candideze pe listele de la parlamentare, cu care nu eram de acord (...). Discutia a fost una foarte transanta si i-am spus ca, daca eu nu accept, atunci ajungem intr-un impas si nu putem sa depunem listele la alegerile parlamentare, deci ALDE sa nu functioneze. Si el mi-a spus ca nu are nicio problema in acest sens", a afirmat Tariceanu, la finalul Delegatiei Permanente a ALDE.El a aratat ca, in acele conditii, "cineva trebuia sa faca o concesie", adaugand ca a fost una costisitoare."Am facut eu concesia, dar aceasta a fost costisitoare pentru ca eu a trebuit sa sacrific unii dintre oamenii care muncisera. (...) Aceasta maniera de a colabora in ghilimele nu pot sa o accept. In ultima perioada au existat numeroase situatii in care colegul meu Daniel Constantin a refuzat sa-si dea acordul pe o serie de chestiuni care vizau buna functionare a partidului si sigur ca in atare conditii era clar ca trebuie sa organizam un congres pentru a renunta la aceasta formula duala de conducere bicefala, pentru ca deciziile sa se poata lua si, sigur, sa putem merge inainte. Suntem un partid aflat la guvernare, asteptarile cetatenilor cred ca sunt foarte mari si noi nu putem sa ramanem blocati in decizii interne din motive care pana la urma nu ne privesc decat pe noi. Trebuie sa existe o modalitate eficienta si de luare a deciziilor democratica, la care sa participe structurile partidului. Nu pot sa fie blocate deciziile partidului, chiar si de un presedinte", a mai spus Tariceanu.Daniel Constantin a precizat pentru HotNews.ro ca declaratia precedenta nu ii apartine, nu a validat-o, fiind o eroare a departamentului de comunicare.Copresedintele ALDE Daniel Constantin a calificat drept "rusinos" faptul ca celalalt copresedinte, Calin Popescu-Tariceanu, vorbeste de santajarea sa la intocmirea listelor pentru alegerile parlamentare, in conditiile in care acesta ar fi insistat pentru desemnarea unor persoane cu probleme penale, scrie News.ro. Constantin a mai anuntat ca va ataca in instanta convocarea Congresului extraordinar al partidului pentru 21 aprilie."Este rusinos ca domnul Tariceanu sa vorbeasca despre santaj atata timp cat el este cel care s-a luptat ca persoane cu probleme penale sa isi gaseasca loc pe listele partidului pentru alegerile parlamentare. Din pacate, domnul Tariceanu a pus pe masa ALDE si pe masa Guvernului interesele sale si ale unui grup restrans de influenta", a afirmat Daniel Constantin, intr-un comunicat de presa.Totodata, Constantin a anuntat ca deciziile Delegatiei Permanente care s-a desfasurat duminica vor fi atacate in instanta intrucat au fost adoptate nestatutar."Sedinta convocata astazi a fost nestatutara, iar convocarea Congresului in cadrul acesteia este o decizie abuziva. La fel cum sunt toate deciziile adoptate astazi. Ceea ce clameaza domnul Tariceanu, privind decizia de convocare a Congresului cu 50%+1 din numarul delegatiilor judetene nu este statutar si va fi atacat in instanta", mai precizeaza sursa citata.*****"Am constatat ca se incalca statutul in mod constant. Se doreste cu orice pret convocarea congresului (...) sa se stinga eventualele nemultumiri, crezand ca asta va fi o solutie. Nu va fi o solutie. (...) Suntem intr-o situatie pe care nu ne-am dorit-o. (...) Din pacate, incerc de cateva saptamani de zile sa am discutii constructive cu cei care au format fostul Partid Liberal Reformator, in frunte cu Calin Popescu-Tariceanu. Aceste discutii constructive n-au ajuns la un punct comun", a afirmat Constantin la iesirea din sala.