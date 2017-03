Bolojan despre o candidatura la sefia PNL: Este greu sa conduci un partid din Oradea

Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, a confirmat, duminica, la Digi24, ca au existat discutii legate de o candidatura a sa la presedintia PNL, insa nu are intentia, in acest moment, sa candideze intrucat este greu ca cineva sa conduca partidul din afara Capitalei, iar organizatiile cu rezultate bune la alegeri inca nu s-au pronuntat asupra candidatului pe care il sustin, transmite News.ro.





Intrebat daca s-a pus in partid problema ca el sa candideze pentru sefia liberalilor, Ilie Bolojan a raspuns: "Este adevarat ca am avut astfel de discutii, dar azi nu am aceasta intentie pentru ca este greu sa conduci un partid din Oradea, de la Cluj sau din alta parte pentru ca presedintele, mai ales in situatia in care este azi PNL - un partid in opozitie care trebuie reconstruit, trebuie sa fie in permanenta la sediul central."





Bolojan a spus ca atata vreme cat organizatiile judetene cu rezultate notabile la alegerile parlamentare nu s-au pronuntat in aceasta chestiune, o candidatura ar fi o aventura.





"Atunci cand te gandesti sa gandesti la o astfel de functie, daca nu vrei sa fie doar o aventura candidatura, trebuie sa beneficiezi de sustinerea unor organizatii care au oameni care au confirmat si pe baza carora poti face un schelet pe care sa reconstruiesti partidul. Cat timp aceste organizatii nu se pronunta orice fel de candidatura este doar un anunt", a spus Bolojan, dand ca exemple organizatiile din Botosani, Suceava, Neamt, Prahova, Brasov Alba, Cluj, Bihor, Arad, Timis





"PNL are nevoie de o echipa, nu neaparat de un presedinte", a mai spus Bolojan.





Pana acum, si-au anuntat intentia de a candida pentru postul de presedinte PNL, la Conventia din 17 iunie, Catalin Predoiu si Ludovic Orban.