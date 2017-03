UPDATE Daniel Constantin a parasit sedinta Delegatiei Permanente a ALDE sustinand ca este nestatutara: "Nu voi candida la postul de preşedinte, dar nu accept ca cineva din afara ALDE să ia decizii în partid"

Daniel Constantin si-a motiva gestul prin faptul nu au fost convocati toti membrii de drept ai Delegatiei Permanente."Componenta Delegatiei Permanente care s-a convocat nu este cea statutara. Am agreat miercuri convocarea Delegatiei insa secretariatul dintr-o anumita parte a convocat alti colegi si nu sunt toti cei care trebuie sa fie in Delegatia Permanenta, in conformitate cu Statutul", a declarat Daniel Constantin.Acesta a aratat ca Statutul stipuleaza ca din Delegatia Permanenta a ALDE fac parte membrii Delegatiei Permanente a PLR si membrii Consiliului National al PC. "Am vrut sa le aduc la cunostinta: "Oameni buni, nus-au convocat toti membrii Delegatiei Permanente"", a afirmat Constantin adaugand ca nu poate accepta convocarea Congresului de catre un organism constituit nestatutar.Copresedintele ALDE Daniel Constantin a afirmat ca a decis de acum patru luni sa nu candideze la presedintia partidului, preferand postul de presedinte executiv, insa nu poate accepta ca o persoana aflata in afara partidului sa ia decizii numele ALDE.Daniel Constantin a spus ca nu au existat controverse in partid legate de organizarea Congresului si numele viitorului presedinte al ALDE. "Nu exista nicio intelegere vizavi de organizarea Congresului. Am convenit ca vom avea in primavara aceasta un presedinte unic, am convenit acum patru luni ca nu voi candida pentru functia de presedinte, ci voi ocupa functia de presedinte executiv. Ca atare, nu acesta a fost motivul acestor dispute care, din pacate, au iesit in spatiul public", a spus copresedintele ALDE, conform News.ro.Nemultumirile sale au fost motivate de modul in care se iau deciziile in partid. "Nu am acceptat si nu accept ca cineva din afara partidului sa ia decizii in partidul nostru cu acceptul unuia dintre copresedinti. Asta este marea problema pe care o avem si asta este pericolul in momentul de fata (...) Nu voi accepta ca in partidul pe care nu-l voi parasi sa fie luate decizii in mod unilateral", a mai spus Constatin.Copresedintele ALDE a facut aceste declaratii dupa ce a parasit sedinta Delegatiei Permanente a ALDE invocand faptul ca nu au fost convocati toti membrii acesteia, in conformitate cu prevederile statutare.