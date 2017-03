Conducerea ALDE se reuneste duminica pentru a decide data congresului la care va fi ales presedintele unic, sursa de tensiuni intre taberele pro-Tariceanu si pro-Constantin

Membrii Delegatiei Permanente a ALDE se reunesc, duminica, pentru a decide data Congresului la care urmeaza sa fie ales un presedinte unic al partidului, subiect ce a provocat tensiuni intre taberele grupate in jurul actualilor copresedinti, Daniel Constantin si Calin Popescu-Tariceanu, transmite News.ro.





Sedinta este programata sa inceapa la ora 13, la Palatul Parlamentului, si va fi urmata de o conferinta de presa, la ora 15.30, la care a fost anuntata prezenta ambilor copresedinti.





Reuniunea are loc intr-un climat tensionat. Controversele dintre Daniel Constantin si Calin Popescu-Tariceanu au fost generate de data viitorului Congres. Ultimul isi doreste un congres cat mai rapid, la sfarsitul lunii aprilie, in timp ce Constantin a sustinut ca alegerile interne sa inceapa in teritoriu, urmand ca cei alesi in organizatiile judetene sa decida cine va fi viitorul presedinte al partidului. Astfel, Congresul ar fi putut avea loc la finalul verii sau chiar in toamna.





Copresedintele ALDE Daniel Constantin a declarat, marti, la Sibiu, ca "exista o situatie oarecum tensionata in ALDE", care porneste de la modul in care ar trebui organizate alegerile in partid, dar sustine ca "nu va exista niciun fel de vulnerabilitate si vulnerabilizare a coalitiei majoritare", care este "solida".





"Nu am ascuns lucrul acesta: exista o situatie oarecum tensionata in interiorul ALDE (¬) Exista anumite filiale care vor sa facem un Congres de jos in sus si alte filiale care vor sa faca un congres de sus in jos", a mai spus Daniel Constantin.





In ultimele saptamani, a 31 de organizatii judetene ale ALDE s-au exprimat in favoarea alegerii mai rapide a unui presedinte, in unele filiale disputele dintre fostii membri ai PC, sustinatori ai lui Daniel Constantin, si cei proveniti din PLR, care-l doresc presedinte pe Calin Popescu-Taricenu, devenind publice. O parte dintre aceste rezolutii adoptate de organizatiile judetene au fost contestate in instanta de tabara fostilor conservatori, deoarece ar fi nestatutare.





In paralel, au aparut speculatii legate de intentia lui Daniel Constantin de a pleca din ALDE cu un grup de parlamentari proveniti din fostul PC, impreuna cu care sa formeze un grup parlamentar al independentilor. Intrebat daca ia in calcul plecarea din ALDE, Constantin a negat.





"ALDE s-a constituit pe structura Partidului Conservator. Primarii pe care ii avem sunt vechi membrii ai Partidului Conservator, iar structura pe care s-a construit ALDE este aceasta baza pe care a oferit-o Partidul Conservator. Atata timp cat sunt presedintele acestui partid de sapte ani de zile nu vad de ce as pleca in alta parte. Aici am investit toata energia mea, toata increderea de care m-am bucurat este aici, din randul membrilor, si nu s-a pus aceasta problema", a afirmat Daniel Constantin, care a refuzat sa precizeze daca va candida sau nu pentru sefia unica a ALDE cu care a fost de acord inca de acum doi ani.