Liviu Dragnea anunta ca se lucreaza intens la o lege a achizitiilor strategice pentru derularea mai rapida a licitatiilor

Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, care a avut loc la Timisoara, ca se lucreaza la o lege a achizitiilor publice, astfel incat licitatiile sa se deruleze mai rapid, modelul fiind unul inspirat din "tarile dezvoltate", transmite News.ro."Se lucreaza acum intens la o Lege a achizitiilor strategice, care se va finaliza cu un proiect de lege, care va fi dezbatut in Parlament, care sa aiba in mod nominal si foarte clar in anexa investitiile ce vor fi cuprinse in aceasta procedura simplificata, in cel putin trei domenii mari: infrastructura, energie si aparare, cu niste proceduri inspirate din tarile dezvoltate care nu au aceste intarzieri uriase in istorie", a declarat Dragnea.