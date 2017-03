Laurentiu Rebega: Partidul Forta Nationala si Partidul Romania Unita au hotarat sa se uneasca intr-un pol nationalist

"Traiesc un moment de emotie si bucurie pentru ca asistam poate la un moment istoric in istoria post decembrista a Romaniei, cand doua partide cu doctrina nationalista hotarasc sa se uneasca si hotarasc sa formeze un singur pol nationalist, un singur pol al patriotilor, care sa redea ceea ce i-a lipsit Romaniei de-a lungul celor 27 de ani, decizia de a hotari pentru proprii cetateni. Suntem intr-un moment de cotitura nu numai la nivel national, dar si la nivel international, rezultatele alegerilor din Olanda ne credibilizeaza si ne obliga in acelasi timp, pentru ca nationalistii de acolo au obtinut 33%, sunt printre putinele partide care au crescut in sondaje. Pe de alta parte este important ca astazi, la Targu Mures, am avut sansa de a incepe o noua istorie cu doua partide - va deveni un singur partid in curand, la Congresul pe care cele doua partide au hotarat sa il organizeze cat de curand. Doresc astfel sa aratam ca nationalismul in Romania, un nationalism moderat, civic, nu etnic, unde toate etniile care sunt parte integranta din Romania, vor contribui la dezvoltarea statului national roman, pentru imbunatatirea traiului de zi cu zi a tuturor cetatenilor", a declarat Laurentiu Rebega.Acesta a spus ca se doreste ca in polul nationalist sa fie cooptate si alte formatiuni politice, iar in viitorul apropiat va fi schitata o platforma-program care sa arate care sunt punctele care ghideaza cele doua formatiuni. El a afirmat ca accentul va fi pus pe respectul de care Romania trebuie sa se bucure in Uniunea Europeana."Nu mai vreau sa fiu apreciat la Bruxelles, ci sa fiu respectat. Este momentul in care Romania are obligatia sa arate ca este membra cu drepturi depline a Uniunii Europene, nu are nimeni dreptul sa ne impuna lucruri pe care noi, ca stat, nu le dorim (...) Acesta este lucrul care ne-a unit, lucrul care ne face sa devenim din ce in ce mai puternici, lucru care ne-a facut demult sa realizam ca idealurile noastre sunt comune si ca ne dorim acelasi lucru. Suntem in discutii si cu alte partide care si-au aratat interesul si intentia de a ni se alatura si de a forma un singur pol nationalist. Cred ca cat de curand vom finaliza discutiile", a precizat Rebega.Acesta a subliniat ca se poarta discutii cu toate partidele care au reprezentat in ultimii 27 de ani ideea de nationalism si national in Romania, care au in doctrina sustinerea independentei si suveranitatii, precum si ideea de ortodoxism, nominalizand Partidul Romania Mare, Uniunea Vatra Romaneasca, PUNR, Alianta Noastra.Rebega a mai spus ca in final va exista un singur partid si ca cel tarziu pana in luna iulie va fi organizat Congresul de unire a partidelor nationale.