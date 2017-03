Sorin Grindeanu: Au aparut discutii despre semnarea unui pact. Nu exista asa ceva / Liviu Dragnea: La presedinte ma uit ca la un om viu

"Am vazut ca au aparut in spatiul public discutii despre semnarea unui pact intre Guvern si Administratia Prezidentiala. Nu exista asa ceva. Istoria ne arata ca in urma cu cinci ani, chiar daca s-au semnat asemenea hartii, nu au avut nicio valoare pentru ca imediat au existat certuri cine sa fie reprezentantul Romaniei in Consiliul Europei. Ma intereseaza sa unim energiile pentru a atinge tintele legate de proiectele de tara cum ar fi un punct de vedere comun privind scenariile legate de Uniunea Europeana cum ar fi Europa in mai multe viteze sau proiectul legat de legea educatiei. Noi dorim ca pana la sfarsitul anului sa venim cu Legea Educatiei. V-am dat doua exemple", a spus premierul.Sorin Grindeanu a fost completat de Liviu Dragnea, care a afirmat ca PSD nu poate incheia un pact cu o persoana."Cateodata, unii dintre noi vorbim sa ne aflam in treaba si ne dam cu parerea. PSD nu poate incheia un pact cu o persoana. PSD nici macar nu are asteptari de la presedintele Iohannis. Nu ne intereseaza niciun protocol. Avem doua protocoale, unul cu ALDE si altul cu UDMR. In rest, PSD nu are ce sa discute. Eu la presedinte ma uit ca la un om viu care traieste ca si noi. Indiferent cum ar fi, pentru mine, presedintele este tot un om. S-a aruncat o tema atat de falsa care poate fi absurda. S-a gandit cineva ca un partid sa incheie un pact cu un presedinte?", a spus Dragnea. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a negat ca ar fi semnat vreo intelegere cu premierul Sorin Grindeanu , asa cum afirma Victor Ponta, spunand ca fostul premier are un "talent special" de a vorbi despre lucruri care nu exista, si a subliniat ca nu va semna niciodata intelegeri cu PSD."Acel fost premier (Victor Ponta - n.r.) are un talent special in a aduce in discutii chestiuni care nu exista. Nu, nu exista niciun pact de coabitare, ba, mai mult, pot sa va spun ca nu va exista vreodata. Nu simt absolut deloc nevoia sa fac un pact sau alta intelege scrisa cu PSD", a spus Iohannis.Premierul Sorin Grindeanu a scris, joi, pe Facebook, ca un pact de coabitare este "doar o hartie", motiv pentru care nu exista si nu va exista un astfel de pact intre el si presedintele Klaus Iohannis, ceea ce nu inseamna ca nu va avea o colaborare corecta cu Administratia Prezidentiala pe temele de interes major pentru Romania.