Liderii ALDE apropiati lui Tariceanu vor retragerea sprijinului lui Daniel Constantin pentru postul de ministru

Problemele din interiorul partidului sunt tot mai mari, potrivit surselor citate, dupa ce Daniel Constantin s-ar fi opus organizarii Congresului in care urmeaza sa se aleaga conducerea unica a partidului in perioada urmatoare, dorind ca acest lucru sa se intample in toamna, sustin surse din ALDE.Daniel Constantin si Calin Popescu Tariceanu au avut mai multe discutii pentru a gasi o cale de rezolvare a neintelegerilor, insa acest lucru nu s-a intamplat si din acest motiv este posibil sa i se retraga sprijinul politic in conditiile in care tot mai multi membri din partid, care il sustineau (proveniti din fostul PC), nu l-ar mai sprijini, sustine sursele citate.Disputele din ALDE au fost generate de faptul ca Tariceanu ar dori organizarea rapida a unui Congres, in timp ce Daniel Constantin ar fi dorit ca abia la sfarsitul verii sau in toamna sa fie organizat Congresul, precedatde alegeri la nivelul organizatiilor din teritoriu.Dupa Congresul care, potrivit surselor din partid, urmeaza sa aiba loc spre sfarsitul lunii aprilie, Constantin ar putea sa ramana doar cu o functie onorifica in interiorul formatiunii politice.Daca la Delegatia Permanenta de duminica Daniel Constantin se va opune in continuare convocarii Congresului, ar putea sa-si piarda si spijinul politic si din coalitia de guvernare si asta ar putea atrage pierderea functiei de vicepremier si ministru al Mediului.Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea afirma, saptamana trecuta, ca Daniel Constantin "viseaza frumos, cu ochii deschisi" atunci cand afirma ca PC a stat la baza formarii ALDE, realitatea fiind cu totul alta, motiv pentru care copresedintele ALDE a acceptat organizarea Delegatiei Permanente Nationale in vederea stabilirii Congresului."Domnul Daniel Constantin viseaza frumos, cu ochii deschisi, spunand: PC a stat la baza formarii ALDE. Realitatea este alta si, de aceea, Daniel Constantin a acceptat organizarea Delegatiei Permanente Nationale in vederea stabilirii Congresului. Si-a dat seama ca este penibil sa te opui organizarii Congresului, in conditiile in care peste 30 de organizatii judetene au luat aceasta hotarare, mai ales cand ai si statutul de copresedinte. A inghitit-o pentru ca nu mai avea incotro!", a precizat deputatul ALDE, intr-un comunicat.Andrei Gerea a mai spus ca PC nu depasea 1% in sondaje pana la fuziunea cu PLR.Copresedintii ALDE, Daniel Constantin si Calin Popescu-Tariceanu, au avut, miercuri, o intalnire, in contextul conflictului din interiorul partidului privind alegerea unei conduceri unice si au stabilit convocarea Delegatiei Permanente pentru duminica, 19 martie, ca sa discute chestiuni legate de organizarea Congresului."Am convenit cu domnul Tariceanu sa convocam pentru duminica Delegatia permanenta a ALDE. Vom discuta despre congres", a declarat Daniel Constantin pentru News.ro.In 11 martie, "Romania Libera" scria ca exista posibilitatea ca Daniel Constantin, impreuna cu un grup de parlamentari ALDE, sa paraseasca partidul si sa constituie in Parlament un grup al independentilor.