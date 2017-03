Firea despre fostul ministru al Sanatatii: Ma bucur ca ma da in judecata; va afla o tara intreaga ce anume a patronat

"Eu ma bucur chiar ca ma da in judecata. Ne vom intalni la tribunal si va afla o tara intreaga ce anume a patronat domnul Voiculescu, iar acum, stiti cum se spune, este o vorba la romani: 'Hotul striga hotii!'", a declarat Firea, vineri seara, la B1 TV, potrivit Agerpres.Potrivit primarului general, "se vor afla lucruri extrem de interesante" in legatura cu activitatea fostului ministru Vlad Voiculescu.Firea a precizat ca a solicitat Ministerului Sanatatii clarificarea situatiei."In urma discutiilor care au avut loc astazi, (...) conducerea Spitalului 'Sfanta Maria', unde se afla acest Centru de excelenta, a solicitat ASSMB o clarificare a acestei situatii. La randul sau, ASSMB, in subordinea Consiliului General, mi-a solicitat mie o clarificare legala a situatiei acestui Centru de excelenta, iar eu, la randul meu, am transmis catre Ministerul Sanatatii o rugaminte, o solicitare oficiala, institutionala, pentru a se realiza inca o verificare, inca un control institutional, o ancheta (...), dar cu concluzii logice, prin care sa putem sa stim si noi, cu totii: avem un Centru de excelenta in care s-au investit zece milioane de euro care are acreditare, dar este nefunctional, ce trebuie facut pentru a functiona?", a afirmat Firea.Ea a mai spus ca a solicitat MS sa afirme care sunt masurile care ar mai trebui luate pentru ca respectivul Centru sa functioneze."A ramas ca saptamana viitoare, luni, ne intalnim, probabil ca va demara in cel mai scurt timp, cu celeritate, inca un control, iar concluziile cu siguranta le vom afla cu totii cat mai rapid", a mai precizat edilul-sef."Ii voi da in judecata pe doamna Gabriela Firea si pe domnul Narcis Copca. Atasat, doar o foarte mica parte din ce s-a intamplat. Voi avea placerea sa prezint intregul fir al evenimentelor foarte curand. Si va fi interesant", a scris Vlad Voiculescu, vineri seara, pe Facebook.Fostul demnitar a atasat postarii sale un film in care sunt prezentate acuzatiile pe care Firea si Copca i le-au adus in ceea ce priveste situatia transplantului de plamani de la unitatea sanitara.De asemenea, in filmul respectiv se mentioneaza ca Voiculescu spunea in noiembrie 2016 ca Spitalul "Sfanta Maria" "nu este pregatit pentru transplantul de plamani", infrastructura unitatii neindeplinind conditiile de acreditare.