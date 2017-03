​Cosette Chichirau (USR): Sunt presiuni interne si externe pentru ruperea USR, iar una din aceste presiuni este si vehicularea numelui lui Ciolos

Deputatul de Neamt, Iulian Bulai a oferit alternativa la venirea lui Ciolos: “Ori ramanem curati, dar mai slab politic, ori trebuie sa facem acest compromis, prin acceptarea lui Colos, ca sa ajungem imediat la guvernare”.Doi lideri din Bucuresti, senatorul Cristian Ghica si deputata Oana Bâzgan Gayral, au avut o pozitie mult mai nuantata: “Nu stim cum se va termina aceasta poveste, toata lumea il considera pe Dacian Ciolos competent, cinstit, cu bun simt. Nu am inchis nici o posibilitate de a-l primi in partid. Congresul USR va decide acest lucru”, a spus senatorul USR, care a refuzat sa aiba un punct de vedere personal, insa a precizat ca fostul premier “nu a reclamat nicio functie in USR”.Cativa dintre parlamentarii USR din Moldova, impreuna cu doi lideri din Bucuresti, s-au intalnit vineri la Centrul de Afaceri si Expozitii din Bacau pentru discutarea unui subiect sensibil: cai si solutii pentru dezvoltarea regionala a Moldovei, "o zona lipsita de investitii, de locuri de munca si de sprijin economic si politic din partea Guvernului", dupa cum a declarat deputatul de Bacau, Lucian Stanciu Viziteu. Parlamentarii USR prezenti la intalnirea de la Bacau nu au prezentat solutii concrete pentru dezvoltarea Moldovei.Reamintim ca Hotnews.ro a prezentat, pozitia deputatului USR Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene in guvernul lui Dacian Ciolos, care a trimis o scrisoare catre membrii USR pe tema discutiilor purtate cu Ciolos pentru o eventuala intrarea a acestuia in partid. Cristian Ghinea a relatat faptul ca el a fost cel care a initiat discutiile cu conducerea partidului, dar ca raspunsul a fost "in esenta negativ" si ca i s-a spus ca fostul premier ar fi "un elefant prea mare pentru USR".O decizie definitiva se asteapta la Congresul USR din 11-14 mai desfasurat la Cluj.