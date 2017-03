Dragnea: Este foarte putin probabil sa mai ramana coleg cu noi Catalin Radulescu

"Nu putem sa ne prefacem ca declaratiile facute de dumnealui au fost niste glume sau ca nu sunt importante. Am vorbit cu colegii mei si, intr-un termen rezonabil, vom avea o intalnire, pentru ca nu putem sa facem un Comitet executiv doar pentru acest caz, dar din punctul meu de vedere este foarte putin probabil sa mai ramana coleg cu noi Catalin Radulescu, cel putin pentru o perioada. Afirmatiile sunt de o gravitate foarte mare. Dincolo de glume, de alte excese pe care le-a mai avut, sa spui, ca posesor legal de arme de foc, ca esti dispus sa le folosesti... In primul rand, nu stiu daca mai poate ramane detinator de arme. Nu e treaba mea, pentru ca nu Parlamentul se ocupa de aceasta treaba, ci alte structuri", a afirmat Liviu Dragnea.Declaratiile deputatului Catalin Radulescu au prejudiciat partidul, iar parlamentarul trebuie sa fie tras la raspundere, a afirmat vineri presedintele PSD Arges, Serban Valeca, senator si ministru al Cercetarii."Fiecare pasare pe limba ei va pieri", a spus Valeca, in cadrul unei conferinte de presa, adaugand ca afirmatiile facute de Radulescu in spatiul public au adus 'un prejudiciu de imagine imens' PSD Arges, organizatie din care face parte.Pe de alta parte, liderul PSD Arges a anuntat ca va avea o prima discutie cu conducerea centrala a a partidului pe aceasta tema abia in cursul saptamanii viitoare."Nu am demarat nicio procedura. Pentru faptul ca este deputat, indiferent unde este el la organizatia de baza, trebuie sa vorbesc cu Biroul Permanent Central si daca se decide, luam in discutie aici, local. Nu am avut timp nici sa ma intalnesc cu conducerea partidului, probabil ca miercuri ma voi intalni cu conducerea partidului, sa vedem ce se decide, daca va fi analiza la nivel central", a precizat Valeca.