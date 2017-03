Deputatului Catalin Radulescu i-a fost suspendat permisul de port-arma. Politistii din Arges vor sesiza Parchetul General cu privire la nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Conform acelorasi surse, Catalin Radulescu s-a prezentat vineri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, iar ulterior au fost efectuate verificari inclusiv la locul de detinere a armelor.Politistii din Arges vor sesiza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), cu privire la nerespectarea regimului armelor si munitiilor de catre deputatul PSD Catalin Radulescu."Referitor la declaratiile aparute in spatiu public privind utilizarea de catre o persoana publica a unei arme letale, va informam ca Inspectoratul de Politie Judetean Arges a efectuat un control la locul de pastrare a armelor letale autorizate pentru detinere. In urma controlului si a verificarilor anterioare, va fi sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referitor la savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor", se precizeaza intr-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, citat de Agerpres.Conform aceleiasi surse, lui Catalin Radulescu i-a fost anulat si dreptul de a detine arme."De asemenea, in temeiul art. 129, pct. 11 din Legea 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 2.500 de lei, iar in temeiul art. 28 alin. 1 din acelasi act normativ, a fost dispusa masura anularii dreptului de detinere a armelor", se mai mentioneaza in comunicat.Politistii din Arges s-au sesizat din oficiu si au anuntat, pe 14 martie, ca fac verificari cu privire la respectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce Radulescu a afirmat ca detine o arma letala."Referitor la declaratiile aparute in spatiul public privind utilizarea de catre o persoana publica a unei arme letale, va informam ca Inspectoratul de Politie al Judetului Arges s-a autosesizat si desfasoara activitati de verificare cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare", se precizeaza intr-un punct de vedere transmis la acel moment de IPJ Arges.De asemenea, Parchetul General s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de tulburare a linistii si ordinii publice, in urma declaratiilor facute de deputatul Catalin Radulescu.Catalin Radulescu, deputat PSD de Arges, a declarat intr-un interviu pentru "Adevarul": "Pentru ce mai se duc oamenii in Piata Victoriei acum si pentru ce noi nu iesim impotriva lor cu tunurile de apa, daca nu mai au motiv? Nu putem sa transformam in maidan, un loc in maidan, hai sa facem cum se intampla in Franta, in America, peste tot. Noi am facut, am cerut autorizare, sa ceara si ei autorizare".El a mai spus ca are o arma AKM: "Daca vreodata mai vine cineva cu vreo idee sa schimbe statul asta pentru care am luptat noi, sunt pregatit sa ies cu arma sa trag. Imediat! Imediat! Dar pot sa ies unde vreau eu, daca ma apuca vreo nebunie, pot sa ies sa trag unde vreau eu, e riscul meu si hotararea mea".Ulterior, Catalin Radulescu a declarat ca a primit 150 de amenintari cu moartea si a anuntat ca ii va da in judecata pe cei care au procedat in acest mod pe Facebook.