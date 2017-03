Proiect de lege: PSD vrea "Programul carne de porc in ferme romanesti" prin care se acorda ajutoare de stat/ Fiul lui Dragnea detine o ferma de porci in Teleorman

Programul prevede ca se acorda ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea unui pachet fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii grasi care se livreaza si se clasifica in abatoare autorizate."Scopul prezentei legi il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv implementarea Programului carne de porc din ferme romanesti, prin care se acorda ajutoare de stat destinate depasirii dificultatilor din sector, in sensul dezvoltarii activitatii de crestere a porcinelor si al mentinerii cel putin a nivelului actual de productie. Schema de ajutor de stat se aplica pe intreg teritoriul Romaniei pentru perioada 2017-2020" se arata in textul proeictului de lege.Initiatorii sustin ca "la baza stabilirii acestei scheme de ajutor de stat s-au avut in vedere solicitarile venite din partea reprezentantilor formelor asociative ale crescatorilor de porcine de a se acorda un ajutor financiar pentru mentinerea activitatii de crestere a porcinelor, precum si pentru depasirea efectelor crizei prin care a trecut sectorul care a inregistrat pierderi de venit care au fost doar in mica parte acoperite in anii anteriori. Astfel, s-a calculat un deficit neacoperit de 15,5%, reprezentand 25 de euro/cap de porc gras."In expunerea de motive se aminteste ca acordarea de ajutoare este conforma cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020.BN24.ro nota in luna februarie ca pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost pusa in dezbatere publica, pe 31 ianuarie, o ordonanta de urgenta care prevede acelasi lucru: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului carne de porc din ferme românești – 200 capete = 10.000 euro.