Leon Danaila a fost reclamat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru afirmatiile despre homosexuali

Redam comunicatul asociatiei:Asociatia MozaiQ, organizatie comunitara a persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si persoane transgender) din Romania a depus o plangere adresata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, cu privire la afirmatiile senatorului Partidului National Liberal Leon Danaila.Domnul Danaila a declarat vineri, 17 martie 2017, ca "Un homosexual poate sa cumpere copii, poate sa-i fure, poate sa-i achizitioneze pe alte cai. Sa-i invete sa devina tot asa", precum si "Eu asta nu pricep, mintea mea nu poate sa priceapa. Nu, una e femeie, alalalt e barbat. Asta nu pricep. Imbraca-i pe amandoi barbati. Iti plac barbatii? Poftim!". Domnul Danaila si-a incheiat declaratiile facand trimitele la principii religioase "Sodoma si Gomora. Doamne fereste! E un regres, totusi, al speciei umane".Mesajul politic al domnului senator Leon Danaila tinteste un grup de indivizi pe baza anumitor caracteristici protejate de catre OG 137/2000, articolul 15, si anume orientarea sexuala. Astfel, mesajul domnului senator Leon Danaila diferentiaza in mod clar intre grupurile de persoane heteorsexuale si cele homosexuale, criteriul de diferentiere fiind cel al orientarii sexuale. Prin asocierea expresa dintre homosexuali si actiuni sanctionate de Codul Penal, Leon Danaila dezvolta un sentiment de frica si panica privind reprezentarea in spatiul public a comunitatii LGBT. Astfel, Leon Danaila contribuie la incetatenirea stereotipurilor si a prejudecatilor privind indezirabilitatea comunitatii LGBT.Privind tinta mesajului, prin stigmatizarea orientarii sexuale Leon Danaila marginalizeza persoanele avand aceste trasaturi in afara limitelor normale ale relatiilor sociale, afectand stima de sine a acestora si promovand izolarea lor. Astfel, se face nu numai o diferentiere clara intre grupurile de persoane heteorsexuale si cele homosexuale pe criteriul orientarii sexuale dar, in plus, aceasta diferentiere demonizeaza comunitatea LGBT in opozitie cu comunitatea non-LGBT. Aceasta dihotomie incurajeaza mobilizarea sentimentului anti-gay si marginalizarea persoanelor LGBT nu numai din viata publica dar si din alte aspecte sociale, economice si culturale.Privind emitentul mesajului, mentionam calitatea de persoana publica si politician al domnului Leon Danaila. Acesta este in prezent senator al Partidului National Liberal in Parlamentul Romaniei, reprezentand Circumscriptia electorala nr. 42 Bucuresti. In plus, in calitatea sa de neurochirurg, fost director al spitalului Gheorghe Marinescu (1996-2004), precum si ca profesor universitar la Facultatea de Medicina Carol Davila Bucuresti, seful comisiei nationale de neurochirurgie din cadrul Ministerului Sanatatii si prin participarea sa la viata publica Leon Danaila este un formator de opinie pe plan local si national.Astfel, prin continutul, tintele, contextul si emitentul mesajului si in acord cu art. 15 a Ordonantei Guvernului nr. 137 din 31.08.2000, declaratia domnului Leon Danaila este asimilata unui comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii umane ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unui grup de persoane sau unei comunitati si legat de apartenenta acestora la o orientarea sexuala.