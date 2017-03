Busoi: Usile PNL pot fi oricand deschise pentru un om de valoarea lui Ciolos/ Este foarte putin probabila alaturarea sa in urmatorul an

"Sunt intr-o relatie de comunicare cu Dacian Ciolos, am ramas in aceast relatie de comunicare si dupa ce nu a mai fost prim-ministru. L-am vazut in presa si am schimbat niste mesaje ca doreste sa porneasca o platforma in spiritul ideilor pe care le-a exprimat in perioada in care era prim-ministru. Inteleg ca este deja o organizatie nonguvernamentala inregistrata la tribunal. Cred ca in perioada urmatoare vor defini mai mult scopurile si linia de actiune a acestei platforme sub forma de organizatie nonguvernamentala", a afirmat presedintele PNL Bucuresti.Busoi a sustinut ca, in opinia sa, usile PNL pot fi oricand deschise pentru "un om de valoarea lui Dacian Ciolos"."Cred ca usile PNL pot fi oricand deschide pentru un om de valoarea lui Dacian Ciolos, ramane sa decida domnia lui ce drum va apuca in viitor. Deocamdata, evaluarea mea este ca, in urmatoarele luni, poate chiar in urmatorul an, este foarte putin probabila alaturarea domnului Ciolos de PNL. Asa incat, orice fel de calcule si de proiectii se fac pentru Congresul din 17 iunie, cred ca aceste calcule si proiectii nu pot sa il includa pe domnul Ciolos pentru ca a declarat ca in acest moment nu vrrea sa se alature unui proiect politic", a completat Cristian Busoi.