Cristian Busoi ia in calcul candidatura la sefia PNL. Sub conducerea lui, PNL Bucuresti a scos 12% la alegerile parlamentare

"Deocamdata, singura decizie pe care am luat-o este sa-mi recastig sau castig sustinerea in Conferinta pe Bucuresti pentru ca avem un eveniment in 8 aprilie. Vor fi peste 1.000 de delegati la Conferinta pe Bucuresti si orice intentie as avea pentru viitor cred ca ar trebui sa porneasca de la validarea mea de catre acei colegi pe care i-am coordonat in aceasta scurta perioada de timp. Daca acest lucru se va intampla si daca alti colegi din tara vor dovedi deschidere, pot sa iau in calcul si o eventuala candidatura (la functia de presedinte PNL - n.r)", a declarat Cristian Busoi, citat de Agerpres.PNL isi va alege presedintele la Conventia Nationala din 17 iunie. Si-au mai anuntat candidatura pana acum Ludovic Orban si Catalin Predoiu.