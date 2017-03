Deputatul ALDE Andrei Gerea a transmis un comunicat de presa in care il ataca pe copresedintele partidului Daniel Constantin, afirmand ca acesta si-ar fi "dat seama ca este penibil sa te opui organizarii Congresului" si ca partidul pe care acesta il conducea, Partidul Conservator, nu depasea 1% inainte de fuziunea cu Partidul Liberal Reformator condus de Calin Popescut-Tariceanu. Declaratia lui Gerea reprezinta primul atac deschis intre cele doua tabere din partid."Domnul Daniel Constantin viseaza frumos, cu ochii deschisi, spunand: PC a stat la baza formarii ALDE. Realitatea este alta si, de aceea, Daniel Constantin a acceptat organizarea Delegatiei Permanente Nationale in vederea stabilirii Congresului. Si-a dat seama ca este penibil sa te opui organizarii Congresului, in conditiile in care peste 30 de organizatii judetene au luat aceasta hotarare, mai ales cand ai si statutul de copresedinte. A inghitit-o pentru ca nu mai avea incotro! Daca ne uitam pe rezultatele de la alegerile parlamentare vom vedea ca sunt doua organizatii de la fostul PC in primele 10. Cum sa ne explicam de ce PC nu depasea 1% in sondaje pana la fuziunea cu PLR?"Daniel Constantin si Calin Popescu-Tariceanu au avut, miercuri, o intalnire, in contextul conflictului din interiorul partidului privind alegerea unei conduceri unice, si au stabilit convocarea Delagatiei Permanente pentru duminica, 19 martie, ca sa discute chestiuni legate de organizarea Congresului, transmite News.ro."Am convenit cu domnul Tariceanu sa convocam pentru duminica Delegatia permanenta a ALDE. Vom discuta despre congres", a declarat Daniel Constantin pentru News.ro.Organizarea Congresului extraordinar ALDE in care urmeaza sa se aleaga un presedinte unic a fost motiv de scandal in sanul partidului intre taberele celor doi copresedinti, Calin Popescu-Tariceanu si Daniel Constantin, au declarat surse pentru HotNews.ro, Tariceanu fiind cel care ar fi incercat sa forteze un Congres cat mai rapid, initial chiar la sfarsitul lunii martie, in care sa se aleaga presedinte, iar alegerile din organizatii sa urmeze. Ulterior, acesta a anuntat ca cel mai probabil Congresul va fi organizat dupa Pasti.Tabara fostului Partid Conservator isi doreste insa alegeri de jos in sus si organizarea unui congres mai tarziu.Aceste tensiuni au fost confirmate de Constantin marti, la Sibiu."Nu am ascuns lucrul acesta: exista o situatie oarecum tensionata in interiorul ALDE, dar lucrul cel mai important pentru toata tara - si pentru clasa politica si pentru societate - este acela ca nu va exista niciun fel de vulnerabilitate si vulnerabilizare a coalitiei majoritare. Guvernul are toata sustinerea PSD si ALDE. Exista si alte grupuri care sustin aceasta guvernare si, indiferent de discutiile pe care le avem in ALDE, am dat toate asigurarile ca nu va exista niciun fel de retragere a sprijinului. Coalitia este solida in acest moment. Ceea ce se va intampla in ALDE vom vedea la momentul respectiv", a declarat Daniel Constantin, raspunzand unei intrebari.El a explicat ca "exista o disputa in ceea ce priveste dorinta filialelor".