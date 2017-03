Alin Mituta, fostul director de cabinet al lui Ciolos: Intrarea in USR nu mai este de actualitate. Presedintele USR a spus foarte clar ca Dacian Ciolos nu este binevenit in partid

"Numele lui Dacian Ciolos e vehiculat (din nou) fara voia lui in aceasta afacere (o posibila intrare in USR - n.red.) in care nu are nimic de-a face. Situatia e foarte clara: USR era una din optiunile de implicare pe care el si echipa lui le luau in considerare, asa cum a declarat si public. In urma discutiilor, presedintele USR a spus foarte clar ca Dacian Ciolos nu este binevenit in partid. Prin urmare, intrarea in USR nu mai este de actualitate si nu mai este luata in calcul. Nu mai suntem in nicio forma de tatonare, asa cum spunea Nicusor Dan, cazul este inchis. Ghinea ca si multi alti din USR vor in continuare ca Ciolos sa vina in partid si e dreptul lor sa vrea asta si sa scrie ce scrisori vor, dar asta nu inseamna ca asta vrea si Ciolos", scrie Alin Cristian Mituta intr-un comentariu pe Facebook la o postare pe aceasta tema a Victoriei Stoiciu, coordonator de programe la Fundatia Friedrich Ebert Romania.Deputatul USR Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene in guvernul lui Dacian Ciolos, a trimis o scrisoare catre membrii USR pe tema discutiilor purtate cu Ciolos pentru o eventuala intrarea a acestuia in partid. Potrivit textului publicat miercuri de stiripesurse.ro, Ghinea povestea faptul ca el a fost cel care a initiat discutiile cu conducerea partidului dar ca raspunsul a fost "in esenta negativ" si ca i s-a spus ca fostul premier ar fi "un elefant prea mare pentru USR".Presedintele Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, a declarat in urma cu doua zile, la Adevarul Live, ca discutiile privind o posibila intrare a lui Dacian Ciolos in partid continua de circa 2-3 saptamani, aflandu-se "intr-o forma de tatonare". "Vrem sa vedem care este viziune politica a domnului Ciolos. Fie consolidarea USR impreuna, fie castigarea alegerilor din 2019 cu unificarea dreptei."