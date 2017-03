Propunerile partidelor parlamentare pentru posturile de viceguvernator BNR, presedinte AEP si vicepresedinte ASF - pana pe 27 martie/ Ce alte posturi din institutii publice mai trebuie ocupate

"Avem o serie de posturi vacante in cadrul unor institutii a caror activitate este sub controlul Parlamentului, respectiv: la Autoritatea Electorala Permanenta - postul de presedinte; la Banca Nationala a Romaniei - se va vacanta postul de viceguvernator; la Autoritatea de Supraveghere Financiara - postul de vicepresedinte. In aceste conditii, eu adresez rugamintea liderilor ca pana pe 27 martie, ora 12.00, sa fie depuse propunerile nominale. Comisiile de specialitate din cele doua Camere sa audieze candidatii propusi in perioada 27 - 28 martie, si sa depuna rapoartele comune pana la finalul zilei de 28 martie" a spus in sedinta presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, potrivit stenogramelor publicate pe site-ul Camerei Deputatilor.Aceasta propunere a fost votata in unanimitate in sedinta birourilor.La randul sau, deputatul USR Cristian Ghinea, secretar al Camerei Deputatilor, a depus un tabel cu alte posturi vacante in institutii publice ce tin de parlament si a solicitat sa se declanseze procedura si pentru acestea.Este vorba de:- un post de membru al CNSAS- opt membri supleanti in CNA- doi membri supleanti in SRR- patru membri in Consiliul Statistic National- un membru titular si trei supleanti ai SRTV- presedintele sectiei de drept public din Consiliul Legislativ- membru titular si un membru supleant in Comitetul pentru Finante Publice Locale- vicepresedinte ANRE si doi membri ANRE- membru CNCDCamera Deputatilor si Senatul vor avea, miercurea viitoare, o sedinta de plen comun in care se va lua act de demisia lui Bogdan Olteanu de la Banca Nationala a Romaniei, se va vacanta postul de director al Serviciului de Informatii Externe dupa demisia lui Mihai Razvan Ungureanu si se va dezbate raportul Comisiilor pentru buget cu privire la rectificarile bugetare din 2016.Un alt punct de pe ordinea de zi va fi scrisoarea premierului Sorin Grindeanu referitoare la nominalizarea lui Georgica Severin, fost senator PSD, pentru postul de membru titular in CA al Societatii Romane de Televiziune. Numele lui Severin a fost luat in calcul si pentru functia de presedinte al Institutului Cultural Roman.Surse politice declarau in urma cu doua saptamani ca fostul ministru al Culturii Daniel Barbu (ALDE) ar putea fi propunerea coalitiei de guvernare pentru sefia AEP, de unde a demisionat Ana-Maria Patru.