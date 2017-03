Primul-ministru Sorin Grindeanu a numit-o pe Marieta Safta in postul de secretar de stat in Ministerul Justitiei, aceasta indeplinind pana acum functia de prim-magistrat asistent al Curtii Constitutionale, potrivit News.ro.Marieta Safta este magistrat asistent al Curtii Constitutionale din anul 2003, iar in octombrie 2010 a devenit prim-magistrat asistent. In aceasta calitate, a colaborat cu actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, fost judecator al Curtii Constitutionale in perioada 2006-2016.Safta este lector la Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti si corespondent al CCR la Comisia de la Venetia.