Liliana Minca, numita vicepresedinte al ANPC/ Politicianul "6 partide in 6 ani"

Premierul Sorin Grindeanu a numit-o, miercuri, pe Liliana Minca in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.Tot miercuri, Marieta Safta a fost numita secretar de stat la Ministerul Justitiei, iar Marcel Alexandru Stoica - subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.Grindeanu a numit, de asemenea, patru consilieri la Cabinet - consilieri de stat in aparatului de lucru al prim-ministrului: Elena Cucu, Raluca-Andreea Constantin, Kunigunda Sprencz si Aron Szele.Premierul a semnat si o decizie privind stabilirea atributiilor lui Marin Nitu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului., potrivit Agerpres.Liliana Minca este unul din traseistii clasici ai politicii romanesti schimband nu mai putin de 6 partide in 6 ani de zile. Minca a fost in Partidul Conservator pana in 2011, in PPDD pana in 2014, a trecut apoi la PND unde a stat doar pana in august 2015, a schimbat macazul pentru UNPR-ul lui Oprea, in PSD pana in 2016 cand a trecut la ALDE ai a devenit sefa filialei din Botosani a partidului lui Tariceanu 2016.