Ghinea, scrisoare catre membrii USR, despre intrarea lui Ciolos in partid: "Mi s-a spus explicit: Ciolos e un elefant prea mare pentru USR"

Fragmente din scrisoare:



"Acum doua saptamani Dacian mi-a spus ca are doua optiuni: un partid nou sau o apropiere de USR. Nu vrea sa fragmenteze sustinerea publica pentru reforma. Dacian e un om care se gandeste mult, ardelean cum stiti, dar, decizia odata luata, e ferm. Fiind in perioada de cantarire a optiunilor, am crezut ca venirea lui e sansa ideala pentru a continua etapa urmatoare: marele USR. Am zis sa intreb conducerea USR despre posibilitatea unei apropieri. Am facut-o. Raspunsul a fost complicat, dar in esenta negativ. Nu am inteles nici atunci nici acum resorturile acestei decizii. Las amanuntele acestui raspuns la latitudinea celor care au luat decizia, ii puteti intreba direct.Unii dintre voi ati auzit franturi din aceste conversatii - de ce franturi si nu dezbateri directe? Nu eu am ales asta. Sunt un om disciplinat, mi s-a cerut sa intermediez discret si asta am facut. Unii m-ati sunat. Multi sunteti de acord cu mine. Argumentele contra venirii lui Dacian se tot invart in jurul unor cozi. Si cea mai importanta e aceea ca partidul s-ar schimba. Cu asta sunt de acord. Dar partidul se schimba oricum. Nu are cum sa nu se schimbe. Nu putem gandi si construi marele USR si sa ramana totul la fel.Depinde de actualul si de viitorul presedinte Nicusor Dan, depinde de actualul si de viitorul Birou National, depinde in primul rand de Congres si de membrii USR care vor dezbate si vor vota pe optiunile mari ale partidului.Si depinde inevitabil si de miscarea pe care o lanseaza Dacian zilele acestea - o miscare civico-politica ceruta de publicul sau, care este si publicul nostru. O miscare care apare oricum, indiferent ca place unora din USR sau nu.Mi s-a spus explicit: Ciolos e un elefant prea mare pentru USR. O decizie trebuie luata. Daca bagam capul in nisip, elefantul e tot acolo. Si de fapt este exact ce ne trebuie ca sa crestem. Nicusor are nevoie langa el de o echipa puternica. Dacian poate fi in aceasta echipa. Aceasta este una dintre ideile mele poate fixe, ca Nicusor si Dacian sa lucreze impreuna pentru USR si pentru Romania.Matei Paun (seful de campanie electorala al USR - n.r.) spune ca daca Dacian Ciolos ar veni, USR s-ar transforma in altceva. Adica in ceva necunoscut, deci de speriat. Cu alte cuvinte, problema nu este ca Dacian Ciolos ar cere sau nu functii - asa cum vi se spune, desi sunt sursa primara a conversatiei cu Dacian si neg clar acest lucru - ci insasi prezenta lui. Da, Dacian Ciolos va atrage mai multi oameni spre USR si USR nu va mai fi un partid "ca intre prieteni", ci altceva. Depinde de noi ca acest altceva sa fie bun si pentru USR si pentru Romania."