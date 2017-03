Turcan: Radulescu reprezinta un pericol la securitatea cetateanului

"Acest domn, in mod nedemn, este parlamentar al Romaniei. Intr-o tara in care institutiile statului ar functiona, in secunda doi dupa publicarea acelui interviu, Serviciul Arme ar fi trebuit sa fie la usa domnului parlamentar si sa ii confiste armele, daca acesta le detine, pentru ca prin ceea ce a spus public reprezinta un pericol la securitatea cetateanului", a afirmat Turcan, intr-o conferinta de presa, la Palatul Parlamentului.Intrebata ce ar trebui sa pateasca Radulescu in cazul in care armele despre care vorbea sunt de colectie, Turcan a spus: "Atunci ar trebui sa i se faca un test psihologic".