PNL solicita publicarea deciziilor de finantare a proiectelor Programul National de Dezvoltare Locala. Turcan: "Exista temerea ca acesti bani ii vor transforma pe primari in pioni manevrati politic"

"Termenul limita pana la care se strang proiectele finantate prin PNDL este vineri, 17 martie. Primarii transmit proiectele de dezvoltare pentru localitatile lor: apa si canal, scoli, infrastructura, pentru bunastare locala. PNL a atras atentia ca acesti bani trebuie cheltuiti transparent. Exista precedentul Liviu Dragnea la conducerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, care a alocat discretionar bani pentru dezvoltarea comunitatilor locale. Exista temerea ca acesti bani ii vor transforma pe primari in pioni manevrati politic. Aici nu vorbim despre sanctionarea primarilor PNL, ci despre oameni care nu au facut decat sa aiba o optiune politica. Sanctionarea primarilor PNL echivaleaza cu sanctionarea oamenilor. Ministerul Dezvoltarii Regionale trebuie sa ajute dezvoltarea comunitatilor indiferent de culoarea politica a primarilor", a declarat Raluca Turcan intr-o conferinta de presa.Turcan a solicitat publicarea deciziilor prin care cele 30 de miliarde de lei aflate la dispozitia lui Sevil Shhaideh vor fi alocate, inainte de publicarea hotararilor ministrului in Monitorul Oficial, explicand ca, in cazul in care vor exista dezechilibre sau politizari fatise, oamenii vor putea sa preintampine un abuz.