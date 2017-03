Comisia pentru agricultura: "Lantul scurt" din legea comercializarii produselor ar putea fi inlocuit cu "parteneriat direct"

Comisia a dezbatut o sesizare a Comisiei Europene cu privire la legea amintita si a facut mai multe propuneri, urmand ca saptamana viitoare sa decida cu privire la modificarile ce vor fi aduse legii, potrivit Agerpres."Este vorba despre o sesizare, notificare, de la Comisia Europena pe care astazi am dezbatut-o cu toti beneficiarii prevederilor legii privind comercializarea produselor romanesti. Unul dintre lucrurile cerute de Comisia Europeana, pe care l-am eliminat, este cel cu spatii de vanzare stabilite concret pentru firmele romanesti, ceea ce se face oricum in lanturile comerciale. Sunt vizibile reclamele care duc spre aceste rafturi de vanzare distincte. Un alt lucru care a deranjat a fost acel termen 'lant scurt' care, din pacate, se regaseste in legislatia europeana si trebuia inlocuit. Am avut mai multe propuneri, iar una se referea la acel parteneriat, care a fost acceptata in mare parte acum. Cei mai multi dintre cei care au participat la discutie au acceptat varianta de parteneriat intre market si producator, care pare mult mai corecta. Pana acum magazinele erau obligate sa cumpere de pe lantul scurt produse, adica din apropiere, nu prin doua- trei maini, ca sa traducem. Lantul scurt inseamna direct, intre producator si mine', a declarat presedintele Comisiei pentru agricultura de la Camera Deputatilor Ioan Munteanu, dupa sedinta.El a adaugat ca o alta cerinta a CE a fost eliminarea din lege a prevederii potrivit careia supermarketurile sunt obligate sa achizitioneze 51% din produsele alimentare prin lant scurt, dar comisia prefera sa pastreze acest procent.Luna trecuta, Comisia Europeana a inceput derularea procedurii de infringement asupra Romaniei si Ungariei, pe care le acuza de ingradirea liberei circulatii a marfurilor in UE, in cazul tarii noastre fiind vizata legea care obliga hipermarketurile sa scoata la vanzare produse agro-alimentare romanesti in proportie de minimum 51%.Ulterior, secretarul Comisiei de Agricultura din Senat a declarat ca parlamentul va face o lege "in acord cu UE, care sa asigure sanse egale producatorilor romani".