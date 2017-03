Inca o filiala ALDE cere organizarea "de urgenta" a Congresului partidului ​

"Votul exprimat de membrii Delegatiei Permanente a ALDE Arges a fost unul covarsitor pentru organizarea congresului partidului, 148 de membri votand pentru, doua abtineri si doar 12 au votat impotriva. Prin decizia adoptata marti, ALDE Arges devine cea de-a 31-a organizatie a partidului care solicita convocarea de urgenta a congresului partidului" precizeaza comunicatul transmis joi presei.Organizarea Congresului extraordinar ALDE in care urmeaza sa se aleaga un presedinte unic a fost motiv de scandal in sanul partidului intre taberele celor doi copresedinti, Calin Popescu-Tariceanu si Daniel Constantin, au declarat surse pentru HotNews.ro.Aceste tensiuni au fost confirmate de Constantin marti, la Sibiu."Nu am ascuns lucrul acesta: exista o situatie oarecum tensionata in interiorul ALDE, dar lucrul cel mai important pentru toata tara - si pentru clasa politica si pentru societate - este acela ca nu va exista niciun fel de vulnerabilitate si vulnerabilizare a coalitiei majoritare. Guvernul are toata sustinerea PSD si ALDE. Exista si alte grupuri care sustin aceasta guvernare si, indiferent de discutiile pe care le avem in ALDE, am dat toate asigurarile ca nu va exista niciun fel de retragere a sprijinului. Coalitia este solida in acest moment. Ceea ce se va intampla in ALDE vom vedea la momentul respectiv", a declarat Daniel Constantin, raspunzand unei intrebari.El a explicat ca "exista o disputa in ceea ce priveste dorinta filialelor".