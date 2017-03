UDMR vrea, printr-un proiect de lege, ca 15 martie sa fie declarata sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania

"Ziua de 15 martie este, pentru maghiarii din Romania, un simbol al drepturilor si libertatilor comunitatii. Tocmai din acest motiv ne dorim ca statul roman sa recunoasca prin lege aceasta zi ca sarbatoare oficiala a comunitatii maghiare din Romania", a declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, citat intr-un comunicat de presa.Potrivit proiectului de act normativ, semnat de senatorii si deputatii UDMR, angajatorii ar urma sa acorde o zi libera, in data de 15 martie, la cerere, persoanelor apartinand comunitatii maghiare, pentru participarea la manifestarile dedicate comemorarii zilei de 15 martie.De asemenea, reprezentantii Uniunii solicita ca, in localitatile unde traiesc persoane apartinand comunitatii maghiare, autoritatile administratiei publice locale si judetene, institutiile publice sa poata organiza manifestari cultural-artistice dedicate zilei de 15 martie, iar fondurile necesare organizarii manifestarilor sa poata fi asigurate din bugetele locale ale autoritatilor publice locale si judetene si institutiilor publice. O alta prevedere se refera la faptul ca, in aceasta zi, posturile publice de radio si televiziune sa transmita in cadrul unor emisiuni speciale, evenimentele comemorative.Presedintele UDMR a subliniat ca, in anul 2017, sarbatoarea revolutiei pasoptiste reprezinta pentru maghiarii din Romania un moment important in lupta pentru drepturile si libertatile comunitatii."Unde nu exista stat de drept, nu exista nici libertate. Comunitatea a carei lideri sunt inlaturati, iar ale carei scoli sunt supuse campaniilor de denigrare, nu se poate considera libera. Acea comunitate care este privata de drepturile sale, mai devreme sau mai tarziu ajunge la limita rabdarii si va lupta. La fel trebuie sa actionam si noi. Daca ne lasam descurajati, ne vor distruge. Trebuie sa militam pentru telurile noastre, sa ne sustinem reciproc, sa ne aparam drepturile si libertatile noastre", a subliniat Kelemen Hunor.Proiectul de lege a fost depua la Senat, in calitate de prima Camera sesizata.