Dezbateri de cinci ore la Comisia de Sanatate pe ordonanta care liberaliza accesul la functiile de conducere din spitale. Deputat USR: "Pericolul ca OUG 79 sa fie golita de sens nu a trecut, trebuie sa recunoastem ca majoritatea PSD-ALDE a fost dispusa la concesii"

Ce a declarat Ungureanu pentru HotNews.ro:"Marea batalie care s-a dat astazi in Comisia de Sanatate a fost cel putin din punctul nostru de vedere pentru pastrarea coloanei vertebrale a acestei ordonante 79, respectiv depolitizarea dar si introducerea unui principiu fundamental al meritocratiei. Ne-am luptat ca managerii de spitale si sefii de sectie sa poata ocupa aceste functii in baza uni concurs real.Am reusit si cu ajutorul presedintelui Florin Buicu (PSD) si cu concesiile deputatului Levente Vass de la UDMR sa reducem drastic influenta universitatilor de medicina asupra deciziei de numire prin concurs ai unor sefi de sectii din spitalele clinice. Din pacate, nu am reusit sa infrangem rezistenta unei mentalitati bazate pe ideea ca profesorul universitar trebuie sa fie un fel de ayatollah al spitalului, mentalitate pe care am regasit-O si astazi in comisia de sanatate la colegul meu din PNL Florian Stamatian si nu am putut infrange dorinta majoritatii PSD-ALDE de a pastra influenta politicului in consiliile de administratie ale spitalelor.Remarc faptul ca dupa plecarea profesorului Stamatian din comisie, atat presedintele Buicu cat mai ales reprezentantii pnl ramasi au discutat mult mai aplicat si pragmatic despre nevoia de a introduce in spitalele Romaniei, care sunt la pamant, cu adevarat un management performant.Imi doresc foarte mult ca membrii comisiei juridice la care vor ajunge amendamentele comisiei de sanatate sa clarifice situatiile de incompatibilitate si conflict de interese in care nu ar trebui sa fie nici managerii de spitale nici sefii de sectie.Pericolul ca OUG 79 sa fie golita de sens nu a trecut, astazi insa trebuie sa recunoastem ca majoritatea PSD-ALDE a fost dispusa sa faca unele concesii importante pentru pastrarea unor elemente cheie. Sper ca influentele exterioare puternice, mai ales de la nivelul universitatilor de medicina sa nu intunece ratiunea deputatilor din majoritatea parlamentara si sa nu vina cu modificari in plen care sa puna in pericol principiile de reforma ale acestei ordonante."Potrivit acestuia, PSD si ALDE au dorit sa se vina cu modificari si in privinta prevederilor ce tin de incompatibilitati, considerandu-se ca OUG 79 este "exgerata".Urmeaza ca la comisia juridica sa se definitiveze raportul pentru ca apoi sa se mearga la vot final in plen.

Ce preciza Guvernul in comunicatul de presa de pe 16 noiembrie despre ordonanta:



Selectia managerilor se poate face si din randul altor categorii de specialisti cu experienta si abilitati de conducere dovedite. Pana in acest moment, exista obligatia managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar. Aceasta masura ingradea in mod nejustificat accesul la aceasta functie, cu consecinte negative in procesul de selectie pentru ocuparea acestei functii si in desfasurarea activitatii de management.



Pentru a asigura o conducere cat mai profesionista a spitalelor, au fost extinse si incompatibilitatile pentru manager si ceilalti membri ai comitetului director (director medical, director financiar-contabil si, in spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de ingrijiri). Astfel, aceste functii devin incompatibile cu cele de conducere, administrare si control la nivelul partidelor politice sau al societatilor comerciale.

In plus, un manager sau membrii comitetului director nu vor avea voie sa primeasca finantare pentru activitatile didactice sau de cercetare stiintifica din partea furnizorilor de bunuri si servicii ai spitalului. O eventuala finantare ar putea afecta exercitarea functiei de manager in conditii de impartialitate, existand riscul avantajarii sub diverse forme a respectivilor furnizori in relatia cu spitalul.



Pentru sefii de sectii vor fi organizate concursuri, deoarece aceasta reprezinta metoda cea mai obiectiva si transparenta pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor functii.



Potrivit actului normativ, conditiile de exercitare a activitatilor de manager vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si prin contractul de management.