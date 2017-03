Daniel Constantin: Exista o situatie oarecum tensionata in ALDE/ Vicepresedinte ALDE: Se incearca o preluare ostila de putere, vrem congres statutar cu alegeri de jos in sus

Vicepresedinte ALDE: Se incearca o preluare ostila de putere, vrem congres statutar cu alegeri de jos in sus

"Nu am ascuns lucrul acesta: exista o situatie oarecum tensionata in interiorul ALDE, dar lucrul cel mai important pentru toata tara - si pentru clasa politica si pentru societate - este acela ca nu va exista niciun fel de vulnerabilitate si vulnerabilizare a coalitiei majoritare. Guvernul are toata sustinerea PSD si ALDE. Exista si alte grupuri care sustin aceasta guvernare si, indiferent de discutiile pe care le avem in ALDE, am dat toate asigurarile ca nu va exista niciun fel de retragere a sprijinului. Coalitia este solida in acest moment. Ceea ce se va intampla in ALDE vom vedea la momentul respectiv", a declarat Daniel Constantin, raspunzand unei intrebari.El a explicat ca "exista o disputa in ceea ce priveste dorinta filialelor"."Exista anumite filiale care vor sa facem un Congres de jos in sus si alte filiale care vor sa faca un congres de sus in jos", a mai spus Daniel Constantin.Intrebat daca ia in calcul plecarea din ALDE, copresedintele formatiunii a negat."ALDE s-a constituit pe structura Partidului Conservator. Primarii pe care ii avem sunt vechi membrii ai Partidului Conservator, iar structura pe care s-a construit ALDE este aceasta baza pe care a oferit-o Partidul Conservator. Atata timp cat sunt presedintele acestui partid de sapte ani de zile nu vad de ce as pleca in alta parte. Aici am investit toata energia mea, toata increderea de care m-am bucurat este aici, din randul membrilor, si nu s-a pus aceasta problema", a afirmat Daniel Constantin, care a refuzat sa precizeze daca va candida sau nu pentru sefia unica a ALDE cu care a fost de acord inca de acum doi ani.Vicepresedintele ALDE Mircea Vicentiu Irimie, unul dintre liderii partidului apropiati lui Daniel Constantin, sustine ca zvonurile potrivit carora anumiti lideri nationali si locali isi doresc sa plece din ALDE sunt intoxicari facute cu scopul de a genera tensiuni, potrivit News.ro. Irimie acuza "o incercare de preluare ostila de putere" in partid."Zvonurile privind tradarile trebuie sa inceteze, iar cei care le raspandesc ar face bine sa se opreasca. Sustinem guvernul, orice s-ar intampla si nu stiu ca vreun coleg din tara sa plece din partid. ALDE a fost construit pe structura Partidului Conservator, cu membri si organizatii in fiecare judet din tara. Cei care promoveaza astazi alte ipoteze sa nu uite acest lucru", a declarat Irimie potrivit unui comunicat de presa.Irimie acuza tabara din ALDE care vorbeste de organizarea rapida a unui congres de "incercare de preluare ostila a puterii si de generare a unei situatii de blocaj". El face apel la respectarea Statutului ALDE si la organizarea alegerilor de jos in sus, adica mai intai in organizatiile judetene, si apoi la centru."Cu totii ne dorim congres, dar vrem ca lucrurile sa fie facute statutar, cu alegeri de jos in sus. Ce s-a intamplat pana acum, cu delegatii permanente intrunite in afara cadrului statutar in mai multe judete este regretabil. Se vede o fortare a acestui congres, o incercare de scindare si o provocare la adresa multor colegi din ALDE. Delegatiile permanente nu sunt constituite in mod legal, din punctul de vedere al statutului partidului. Deci si deciziile lor, pe langa ca au fost contestate de anumiti colegi pe forma si pe fond, sunt lovite de nulitate", a mai spus vicepresedintele ALDE, potrivit sursei citate