Iulian Chifu, dupa ce Ponta a spus ca Dragnea a negociat pactul de coabitare cu Basescu: Da, asa este

"Da, asa este", a spus Chifu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Potrivit acestuia, "continutul in faza initiala" a fost scris in septembrie 2012, "in timpul suspendarii", iar "negocierea reala" a avut loc in decembrie, dupa alegerile generale.Iulian Chifu a mai spus ca pactul de coabitare a fost semnat cu o zi inainte de numirea lui Victor Ponta ca premier.Comentariile sale vin dupa ce Victor Ponta a afirmat ca Liviu Dragnea este cel care a negociat faimosul pact de coabitare cu Traian Basescu , iar el doar si l-a asumat."Cand iei singur deciziile inevitabil unele sunt bune, altele mai putin bune, doar ca trebuie sa ti le asumi si nu trebuie sa le lasi pe altii. Eu am avut prostul obicei sa-mi asum eu tot. De exemplu, faimosul pact cu Traian Basescu. Mi l-am asumat eu. De scris si de negociat, l-a negociat Liviu Dragnea si a fost prezent cu mine acolo", a spus Victor Ponta, pentru DCNews.Acesta a sustinut ca Liviu Dragnea a negociat pactul de coabitare cu fostul consilier prezidential Iulian Chifu.