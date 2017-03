Comisia pentru controlul SRI recomanda desecretizarea tuturor protocoalelor incheiate de SRI, inclusiv cele cu DNA

"Noi am opinat ca ar fi util ca aceste protocoale sa fie desecretizate. Suntem mai multi care ne-am pronuntat in sensul desecretrizarii pentru a calma opinia publica", a declarat Tutuianu, adaugand ca parlamentarii nu pot solicita acest lucru ci pot doar sa sufgereze partilor implicate sa ia aceasta decizie."Daca tinea de comisie, am fi zis ca comisia a decis acest lucru", a adaugat Tutuianu.