Nicusor Dan, despre relatia cu Clotilde Armand: Mai degraba nu este una de prietenie. Avem o relatie civilizata, profesionala

Intrebare: In ce relatii sunteti acum cu Clotilde Armand? In ultima vreme i s-a cerut demisia pentru slaba activitate din Consiliul Local al Sectorului 1. Ati luat o decizie?"A fost o simpla sesizare de la cineva de la Sectorul 1, cum sunt multe in orice partid. Nu este insa ceva extraordinar. Orice sesizare este lamurita de catre organul competent, dar nu trebuie sa-i dam o importanta pentru mare acestei sesizari."Intrebare: In momentul de fata, mai exista o relatie de prietenie intre dumneavoastra si Clotilde Armand?"Mai debraga nu. Avem o relatie civilizata, profesionala, de lucru in interiorul aceluiasi partid."Intrebat daca Armand a participat la discutiile pe care le-a avut cu Dacian Ciolos, Nicusor Dan a declarat ca la unele dintre acestea a participat si ca s-a exprimat in favoarea intrarii lui Ciolos in partid.