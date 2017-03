Deputatul PSD Catalin Radulescu recidiveaza: Salariul de parlamentar, de mizerie. Trebuie sa ne cumparam costume, nu putem veni in blugi si mizerabili

"Salariul, nemotivant. Atat timp cat eu trebuie sa-mi cumpar 3-4 costume pe luna, nu-mi ajung nici banii de un pantof. Atat timp cat toata lumea ne dorim ca salariile sa fie mari, cred ca si parlamentarul trebuie sa aiba un salariu civilizat care sa-i permita sa-si cumpere costume, sa venim civilizat, nu ca altii in blugi si tenisi. Ar trebui sa avem salarii mult mai decente. Daca vrem sa venim in blugi si mizerabili, lumea o sa ne trateze ca atare. Nu ma descurc. Eu imi folosesc dividendele pe care le iau la sfarsit de an din compania mea, ca sa-mi platesc motorina", a afirmat Catalin Radulescu.Deputatul PSD de Arges Catalin Radulescu sustine, in interviul pentru "Adevarul", ca indemnizatia de parlamentar este "de mizerie": "Pentru cei 5.000 de lei de mizerie fac suficienta treaba in tara asta".Trei persoane din judetul Arges au depus sesizari la Parchetul Curtii de Apel Pitesti, solicitand institutiei sa se autosesizeze cu privire la declaratiile deputatului PSD Catalin Radulescu, potrivit carora protestatarii din Piata Victoriei ar rebui alungati cu tunurile cu apa. "De ce mai stau ca prostii acolo? N-au treaba, n-au serviciu, n-au copii?". Mai mult, el spune ca si-a pastrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie si este pregatit sa o foloseasca din nou: "Nu o sa mi-o ia nimeni in viata vietilor si o tin, ca poate vreodata, daca mai vine cineva cu vreo idee din asta sa transforme statul asta pentru care am luptat noi, sunt pregatit sa ies cu arma sa trag, imediat", a afirmat Radulescu.Pe 5 decembrie 2016, instanta suprema l-a condamnat definitiv pe Catalin Radulescu la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si administrarea unei firme, fapta incompatibila cu calitatea sa de parlamentar.