PSD, ALDE si UDMR au depus amendamente privind majorarea cu 30% a indemnizatiilor alesilor locali. Solomon: "Este anormal ca unii functionari sa aiba de doua ori mai mult decat viceprimarul"

"Temeiul este ca este anormal ca in administratia publica locala unii functionari sa aiba de doua ori mai mult decat viceprimarul, primarul sau chiar presedintele consiliului judetean, in conditiile in care responsabilitatea si administrativa si politica si judiciara se rasfrange asupra alesilor si nu asupra functionarilor. Prin urmare, dupa aplicarea Ordonantei 2 prin care se mareau salariile in administratie cu 20%, s-a vazut, in urma aplicarii, aceasta problema", a precizat Solomon, la Palatul Parlamentului.Potrivit lui Solomon, presedintele, PSD Liviu Dragnea, a anuntat inca de la sedinta Asociatiei comunelor ca aceasta situatie va fi indreptata."Inca de saptamana trecuta s-au avansat discutiile si, impreuna cu grupul ALDE si UDMR, am depus si astazi am trimis catre Guvern pentru impactul bugetar acest amendament, impreuna cu inca doua legate de Biblioteca Nationala", a explicat Solomon.El a adaugat ca nu stie care este impactul bugetar al acestor amendamente depuse la Comisia pentru munca.Solomon a precizat ca au fost depuse si amendamente referitoare la salariile personalului de la Biblioteca Nationala, dar si la personalul TESA din teatre."Mai sunt doua amendamente legate de Biblioteca Nationala, care este in subordinea Ministerului Culturii. Dupa cum stiti, toate bibliotecile municipale, judetene au primit marirea prin Ordonanta 2, cei de la Biblioteca Nationala, datorita acestei subordonari, nu au primit si este o inadvertenta suparatoare pentru cei care lucreaza in sistem, mai ales ca BCU-urile care sunt in subordinea universitatilor au primit inca din Legea 250", a explicat Solomon.El a completat ca si personalul TESA din teatre va primi mariri, avand in vedere ca actorii si personalul de sala au beneficiat deja de cresteri ale veniturilor.Potrivit unui comunicat al liderului grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor, Marcel Ciolacu, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare exclude de la majorari alesii locali."Prin derogare de la prevederile art.1 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizatiilor de care beneficiaza personalul care ocupa functii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritatilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, se majoreaza cu 30% fata de nivelul aflat in plata", prevede amendamentul depus, potrivit sursei citate.Amendamentul va reduce situatiile in care unii functionari vor avea venituri salariale superioare primarului, viceprimarului, presedintilor, precum si vicepresedintilor consiliilor judetene desi responsabilitatea acestora este net superioara, mai mentioneaza comunicatul.