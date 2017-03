Nicusor Dan: Inca au loc discutii despre o posibila intrare a lui Dacian Ciolos in USR, suntem intr-o forma de tatonare

"Eu va spun ca discutiile nu s-au terminat. Inca au loc discutii despre o posibila intrare in USR, care au inceput acum cam 2-3 saptamani. Acum suntem intr-o forma de tatonare si vrem sa vedem care sunt interesele noastre. Vrem sa vedem care este viziune politica a domnului Ciolos. Fie consolidarea USR impreuna, fie castigarea alegerilor din 2019 cu unificarea dreptei" a spus Nicusor Dan la Adevarul, intrebat daca i-a propus concret lui Dacian Ciolos sa intre in USR."USR este un partid nou, care a incercat sa actioneze asa cum a putut. Am avut o pozitie consistenta pe OUG 13 si OUG 14. Avem promisiunea ca se va lucra pe transparentizare procesului legislativ, iar pentru un partid cu o experienta de doar 3 luni, bilantul este pozitiv. Stiu ca asteptarile sunt mari, dar sunt chestiuni ce trebuie luate in calcu, care poat afecta activitatea partidului" a mai spus acesta.Intrebat daca s-a pus problema unei fuziuni intre USR si PNL, acesta a raspuns: "Aud tot mai des asta in spatiul public, dar nu o sa exprim o pozitie publica cu privire la asta. USR isi doreste sa mearga pe drumul lui."Surse politice au declarat luni pentru HotNews.ro ca Dacian Ciolos a purtat discutii cu cei din USR , inclusiv cu Nicusor Dan, pentru a intra in partid, insa in urma acestora s-a conturat mai degraba optiunea ca Asociatia "Romania 100", infiintata la inceputul lunii alaturi de fostii ministri Vlad Voiculescu si Dragos Pislaru, sa se transforme in curand intr-o miscare politica.Aceste discutii au dus si la certuri in USR, dupa ce mai multe filiale care au cerut venirea lui Ciolos in partid au fost nemultumite ca Nicusor Dan a transmis un alt mesaj in intalnirea cu fostul premier.