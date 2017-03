​Mutare surprinzatoare la Guvern: Premierul Grindeanu l-a luat consilier pe generalul SRI Gabriel Statescu, proaspat trecut in rezerva

Grindeanu a colaborat cu Statescu in timpul mandatului sau de ministru al Comunicatiilor.Tot luni, Grindeanu l-a numit in functia de sef de cabinet pe Alexandru Chirila, fostul sau consilier de cand ocupa postul de presedinte al Consiliului Judetean Timis. Chirila a fost in trecut consilier al primarului liberal de Timisoara, Nicolae Robu, dar si al altor lideri judeteni. Potrivit DeBanat.ro , in urma cu 20 de ani Alexandru Chirila a lucrat la serviciul secret al MiniSterului de Interne, DGIPI.