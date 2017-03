Sorin Grindeanu, intrebat daca sustine parteneriatul civil: "Eu am semnat dincolo , pentru familie. Sunt mai traditionalist."

Intrebat care este parerea lui cu privire la proiectul de lege privind parteneriatul civil, aflat in acest moment in dezbaterea Camerei Deputatilor, Grindeanu a afirmat ca "este printre cele trei milioane" care au semnat pentru initiativa de modificare a Constitutiei initiata de Coalitia pentru Familie.Fiindu-i atrasa atentia ca sunt doua proiecte diferite, Grindeanu a repetat: "Eu v-am raspuns, am semnat dincolo".Jurnalistii au insistat ca cele doua proiecte nu au nicio legatura. "Eu sunt mai traditionalist, dar e o chestiune care nu as vrea sa induca intr-un fel sau altora parerea lor. Este o chestiune care tine mai degraba de personalitatea fiecaruia", a raspuns premierul.Senatul a respins, in octombrie 2016, propunerea legislativa privind instituirea parteneriatul civil. Proiectul a fost trimis la Camera Deputatilor, care va da votul final in cazul acestui proiect.Proiectul a fost initiat de fostul deptutat independent Remus Cernea, care a propus ca parteneriatul civil sa fie recunoscut prin lege, aratand ca sunt 800.000 de cetateni care traiesc in astfel de uniuni civile.Remus Cernea a mai depus doua initiative legislative pentru recunoasterea parteneriatului civil, ambele respinse de Parlament.