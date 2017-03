Liviu Dragnea: Am jucat tenis la baza Pescariu, dar niciodata in compania lui George Maior sau a lui Florian Coldea

Chestionat daca a jucat vreodata tenis cu George Maior, presedintele PSD a negat."Eu am jucat tenis pe multe terenuri din Bucuresti si din tara. Nu sunt un campion, dar nici nu joc foarte rau. Am jucat tenis de multe ori la acea baza sportiva, asa numita baza Pescariu. Niciodata, dar niciodata de cate ori am jucat eu acolo nu a fost prezent nici George Maior, nici Florian Coldea, nici domnul Hapau (Marian Hapau - n.r.) de la Ministerul Apararii, nici domnul Oprea (Gabriel Oprea - n.r.), nici nu stiu daca domnul Oprea joaca tenis, nici domnul Botos", a afirmat Liviu Dragnea.De asemenea, intrebat cu cine a jucat, liderul PSD a spus ca a facut echipa cu George Cosac, presedintele Federatiei Romane de Tenis."Am jucat, de obicei, eu fac echipa cu George Cosac, si fac echipa cu el de dinainte de a fi presedintele Federatiei. De cealalta parte, cateodata juca Victor Ponta, cateodata facea echipa cu Pescariu, cateodata cu altcineva, cateodata ii bateam, cateodata luam bataie. E foarte simplu", a completat Liviu Dragnea.Dan Andronic a scris saptamana trecuta in EVZ despre "intalniri informale" dintre liderii PSD Liviu Dragnea si Victor Ponta si fostii directori SRI George Maior si Florian Coldea in ultimii ani.Andronic sustine ca participanti la aceste meciuri de tenis si alte intalniri, care ar fi avut loc in ultimii 10 ani, i-ar fi relatat despre ele. "In unele perioade de timp, chiar saptamanal, se organizau partide de dublu la care participau: George Maior - director SRI, Florian Coldea - prim-adjunct al directorului SRI, Victor Ponta - prim-minsitru, Gabriel Oprea - ministru de Interne, Liviu Dragnea - vicepremier, Vasile Dincu - sociolog," se arata in articol.Intrebat daca va solicita o sedinta a comisiei pentru aceste dezvaluiri asa cum a facut in cazul celor facute de Sebastian Ghita cu privire la Florian Coldea, presedintele Comisiei de control al activitatii SRI din Parlament, Adrian Tutuianu (PSD) , a precizat ca este posibil sa analizeze marti acest lucru, cand este programata o sedinta, dar i se "pare putin exagerat" sa investigheze "cine cu cine juca tenis".Tutuianu a declarat pentru HotNews.ro ca nu a vazut pana acum despre ce dezvaluiri este vorba. "Nu stiu, mi se pare un pic exagerat sa vad cine cu cine juca tenis. Dar vedem marti, la ora 2 avem sedinta" a spus Tutuianu, intrebat daca va avea un demers in acest sens, asa cum a fost in situatia dezvaluirilor facute de Sebastian Ghita cu privire la vacantele cu Florian Coldea.