Gabriela Firea: "Ne bucuram ca suntem sanatosi si liberi" - aceasta a devenit urarea intre primari

"Imi aduc aminte de cele pe care mi le-ati impartasit dumneavoastra, dimineata, cand ne-am strans mainile si ne-am salutat. Cei mai multi dintre dumneavoastra, surprinzator - desi veneati din zone diferite ale tarii - spuneati acelasi lucruri, aceleasi aspecte: 'Ne bucuram ca suntem sanatosi si liberi'. Aceasta a devenit urarea intre primari ceea ce - asa cum corect spuneau domnul presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si domnul presedinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu - nu este o forma de normalitate. Normal este ca alesii sa dea socoteala politic in fata celor care i-au ales, (...) sa fie profesionisti si onesti. Mai departe, sunt deja alte aspecte, care nu mai tin de democratie", a afirmat Firea la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania.Ea a adaugat ca a fi primar este "dificil", "complex" si "riscant"."Impreuna am incercat si am si reusit sa schimbam perceptia in legatura cu un concept gresit, eronat, pagubos: "semneaza ca primarul". Nu, noi nu semnam ca primarul, adica fara sa stim ce semnam, ci investim cu formula administrativa un document intocmit de specialisti, asta scrie in legea in administratiei", a spus Firea.In opinia sa, "dusmanul fatal al dezvoltarii este teama de critica, teama de nou, teama de presiuni". Ea i-a indemnat pe alesii locali sa isi asume dezvoltarea, depasind astfel de temeri."Cel mai greu este, ca primar, sa suporti critici nemeritate, presiuni nejustificate, sa-ti fie teama pentru familia ta, sa isi fie teama pentru cei dragi. Doar un exemplu va spun de buna guvernare locala si de dorinta de a oferi servicii publice de calitate la un pret rezonabil. Primaria Generala a Capitalei si-a asumat responsabilitatea ca saptamana trecuta sa preia in administrare Arena Nationala, dupa ce ani de zile a platit aproape doua milioane de euro unui operator. Am preluat mentenanta si operarea Arenei Nationale (...) cu suma de sub un milion de euro", a precizat Firea.Intr-o declaratie acordata ulterior presei, Gabriela Firea si-a exprimat speranta ca in scurt timp se va ajunge la o stare de normalitate si in ceea ce priveste salariile in administratia publica locala, mentionand ca si ea are o remuneratie mai mica decat unii dintre subordonati."Primarii prezenti astazi la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania au vorbit, in general, despre discrepante si despre un ecart substantial intre salariul unui coordonator de institutie din subordinea unui consiliu local, din subordinea unei primarii si salariul primarului. Concret, sunt directori care au 100 - 200 de milioane, iar primarul are 20, 30, 40 de milioane, depinzand la ce oras sau municipiu activeaza. Despre acest lucru este vorba si despre faptul ca primarul trebuie sa aiba - pentru ca este si cel mai responsabil si cel mai vanat din acea institutie - cel mai mare salariu din institutia respectiva, urmand ca celelalte sa se alinieze la veniturile primarului. Cred ca este o solicitare de bun simt. Nu cred ca in alta institutie privata sau de stat se mai intampla asa ceva: coordonatorul institutiei sa aiba jumatate sau chiar o treime din salariul unui subordonat", a explicat ea.