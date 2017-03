Turcan: "PNL sustine definirea casatoriei ca relatia intre femeie si barbat si garantarea familiei de catre stat. Cum am putea sa spunem, prin Constitutia Romaniei: relatia dintre mama si copil nu este familie?"

"Am decis in Biroul Politic National ca PNL sa sustina in Parlamentul Romaniei cateva valori esentiale pentru societatea romaneasca. Prima este aceea de a garanta familia, intemeierea si functionarea familiei in Romania. A doua este de a asigura drepturi civile egale tuturor cetatenilor acestei tari. A treia este ca atunci cand cetatenii inainteaza Parlamentului Romaniei o initiativa cetateneasca aceasta sa fie luata in considerare si sustinuta", a afirmat Turcan, la Palatul Parlamentului, citata de Agerpres.Ca urmare, a adaugat ea, PNL va vota pentru initiativa cetateneasca privind definirea familiei."Pozitia politica a PNL este asadar la modificarea Constitutiei, sa definim familia ca fiind garantata de statul roman si casatoria sa fie definita ca relatia dintre barbat si femeie, asa cum au sustinut cetatenii la initiativa de modificare a Constitutiei. Nu difera cu nimic fata de ceea ce si-au dorit cetatenii atunci cand au strans semnaturi, casatoria sa fie definita ca relatia dintre barbat si femeie si, de asemenea, familia sa stea la baza dezvoltarii statului roman. In plus, fata de ceea ce au semnat cetatenii, PNL considera ca toti cetatenii din aceasta tara trebuie sa aiba garantate drepturile civile asa cum sunt ele definite in Constitutie si in legislatia in vigoare", a punctat ea.Presedintele interimar al PNL a precizat ca liberalii vor sustine amendamentul deputatului Gabriel Andronache la textul initiativei cetatenesti, care a fost respins in comisia juridica din Camera Deputatilor. Acesta introduce prevederi din Codul Civil in text si prevede ca: "Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului, prin masuri economice si sociale, inclusiv prin garantarea dreptului la incheierea casatoriei. Casatoria este uniunea liber consfintita intre un barbat si o femeie, avand la baza egalitatea intre soti, dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor"."Votul nu este obligatoriu. Asadar, si in plenul Parlamentului pot sa existe colegi care sa voteze altfel si care chiar sa creada altfel. E firesc, suntem un partid cu o diversitate de opinii. Insa una este diversitatea de opinii si una este pozitia politica asumata a PNL", a explicat Turcan, refitor la faptul ca acest amendament nu a fost votat de toti liberalii din comisie.Ea a adaugat ca toate persoanele trebuie sa aiba aceleasi drepturi in Romania, insa a subliniat ca in ceea ce priveste casatoria aceasta este relatia intre barbat si femeie.Turcan a sustinut ca se poate discuta o formula prin care sa se asigure civil aceleasi drepturi acestor persoane."Mi se pare firesc ca PNL sa incurajeze dezbaterea publica pentru a gasi formula cea mai potrivita astfel incat drepturile civile sa fie garantate pentru toti cetatenii, inclusiv pentru persoanele de acelasi sex. (...) Parteneriatul civil probabil ca va imbraca o forma legala, legislativa. Nu stiu daca se va numi parteneriat civil sau se va numi altfel. Cert este ca PNL va incuraja dezbaterea si va sustine ca toti cetatenii acestei tari, din punct de vedere civil, sa aiba aceste drepturi. Asta nu inseamna ca nu sustinem initiativa cetateneasca, ci, dimpotriva, eu am participat la strangerea de semnaturi, am fost parte a acestui demers prin care casatoria sa fie definita ca relatia dintre barbat si femeie", a spus liderul PNL.Potrivit Ralucai Turcan, prin sustinerea modificarii Constitutiei, PNL nu 'neaga' alte legi in vigoare."In momentul de fata, pe legea venitului minim garantat sau pe legea ajutorului social, familia, negru pe alb, este definita de exemplu si ca relatia dintre mama si copil. Cum credeti dumneavoastra ca noi, ca partid serios, am putea, doar dintr-un populism ieftin pe care unii il arunca in fata cetatenilor, prin Constitutia Romaniei sa spunem: relatia dintre mama si copil nu este familie?", a spus Turcan.Ce propune proiectul de lege de revizuire a Constitutiei Romaniei:"Art. 48: Familia(1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor."Ce prevede amendamentul semnat de la deputatii PNL Gabriel Andronache, Vasile Varga si Valeria Schelean:Art. 48, alin (1) se modifica si se completeaza avand urmatorul cuprins:"(1) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului, prin masuri economice si sociale, inclusiv prin garantarea dreptului la incheierea casatoriei. Casastoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, avand la baza egalitatea intre soti, dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor."Motivarea: Amendamentul respecta vointa cetatenilor romani care si-au exercitat dreptul la initiativa legislativa cetateneasca si realizeaza constitutionalizarea unor dispozitii din art. 258 si 259 din Codul Civil. Textul amendat reda in mod fidel vointa leguitorului exprimata prin norma Codului Civil referindu-se, in mod particular, la institutia casatoriei.Ce spun art. 258 si 259 din Codul Civil:Art. 258Familia(1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor.(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.(3) Statul este obligat sa sprijine, prin masuri economice si sociale, incheierea casatoriei, precum si dezvoltarea si consolidarea familiei.(4) In sensul prezentului cod, prin soti se intelege barbatul si femeia uniti prin casatorie.Art. 259Casatoria(1) Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii.(2) Barbatul si femeia au dreptul de a se casatori in scopul de a intemeia o familie.(3) Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta numai dupa incheierea casatoriei civile.(4) Conditiile de incheiere si cauzele de nulitate ale casatoriei se stabilesc prin prezentul cod.(5) Casatoria inceteaza prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.(6) Casatoria poate fi desfacuta prin divort, in conditiile legii.Initiativa cetateneasca se afla in procedura legislativa si va fi dezbatuta de plenul Camerei Deputatilor.Referendumul de revizuirea a Constitutiei in sensul redefinirii familiei drept casatoria dintre un barbat si o femeie ar trebui sa aiba loc in aceasta primavara.