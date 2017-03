UPDATE Serban Nicolae revine asupra declaratiilor, dupa ce afirmase ca e dispus sa retraga amendamentele la legea gratierii: Am solicitat date suplimentare, vom lua o decizie

Serban Nicolae a aparut la o declaratie de presa impreuna cu Liviu Dragnea, care a precizat, in fata ziaristilor, ca a avut o discutie cu senatorul PSD si asteapta "decizia dumnealui". Dragnea a spus din nou ca nu sustine gratierea faptelor de coruptie.Nicolae a afirmat insa ca a solicitat informatii suplimentare ca sa vada impactul "ca numar, nu ca persoane", al renuntarii la propunrea de gratiere a faptelor de coruptie si acum asteapta "aceste cifre"."Am inteles ca numarul persoanelor care nu ar mai benicia de gratiere fara coruptie ar fi de 340 de persoane", aflate in prezent in penitenciare, a aratat Serban Nicolae.Acesta a mentionat ca a solicitat si date privind numarul persoanelor condamnate pentru abuz in serviciu si care nu mai au posibilitatea revizuirii sentintei."Urmeaza sa luam o decizie", a subliniat Serban Nicolae, care a sustinut ca amendamentul pe care l-a depus si prin care se cere si gratierea coruptilor nu a avut in spate "niciun fel de calcul"."Sunt dispus oricand sa retrag aceste amendamente, mai ales ca am vazut ca sunt colegi care nu le sustin", a declarat Serban Nicolae."N-am niciun fel de ambitie personala, niciun interes. N-am facut un amendament pentru a gratia coruptii", a declarat senatorul, adaugand ca, "asa cum i-am spus domnului presedinte PSD, sunt dispus sa retrag oricand amendamentul"Intreabat cand il va retrage, el a spus ca probabil la sedinta comisiei juridice ce in care va fi dezbatuta legea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca a discutat cu senatorul social-democrat Serban Nicolae, care i-a spus ca isi va retrage amendamentul pentru gratierea celor condamnati pentru luare si dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu, potrivit News.roChestionat daca a avut o discutie cu Serban Nicolae in privinta amendamentului depus la proiectul de lege privind gratierea, liderul PSD a spus ca senatorul i-a dat asigurari ca il va retrage."Chiar a doua zi si mi-a si transmis ca le va retrage. E simplu", a precizat Liviu Dragnea. Nicolae, presedintele Comisiei juridice, afirma martea trecuta ca de proiectul de lege pentru gratierea unor pedepse, in varianta amendata de el, ar putea beneficia aproximativ 2.700 de persoane, potrivit Agerpres."Eu nu cred ca cei care sunt corupti trebuie sa stea trei intr-un pat, in conditii de igrasie, de igiena precara. (...) Daca Romania va fi obligata sa plateasca despagubiri va plati, si pentru corupti, si pentru evazionisti, pentru toate categoriile de infractori. (...) Am o cifra estimativa, undeva la 2.700 de persoane ar beneficia de efectele acestei gratieri, deci o cifra de sub 10% de persoane aflate in sistemul de detentie in Romania. Fata de cele peste 8.000 de persoane aflate in plus fata de disponibilul din penitenciar chiar si asa in conditii precare eu cred ca nu este o cifra foarte mare. De altfel, la ultima gratiere colectiva in Romania, au iesit 3.000 de persoane. Nu exista niciun element in societate care sa duca la concluzia ca societatea a fost inspaimantata, ca a fost infricosata de faptul ca vor iesi criminalii, violatorii, talharii la drumul mare din inchisoare si ca ar fi cineva in pericol", spunea saptamana trecuta Serban Nicolae.