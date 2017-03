Planurile lui Ciolos dupa infintarea Asociatiei "Romania 100": o eventuala inscriere in USR sau infiintarea unui nou partid - surse

Discutiile dintre USR si Dacian Ciolos au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute si vor continua si in aceste zile, insa acestea par mai degraba a nu se indrepta spre o inscriere in partid.O alta posibilitate ar fi infiintarea unui partid nou. Un anunt va fi facut pana la sfarsitul saptamanii, au precizat sursele citate.In ceea ce priveste venirea in PNL, acesta este un scenariu tot mai putin probabil, avand in vedere pozitiile publice ale unor lideri liberali din ultimele zile, intre care Cristian Busoi, Alina Gorghiu, Teodor Atanasiu sau Mihai Voicu.Fostul presedinte al PNL Alina Gorghiu a declarat ca PNL l-a sustinut neconditionat pe fostul premier Dacian Ciolos si de multe ori a "strans din dinti", iar acesta ar fi trebuit sa "intoarca serviciile" si sa se inscrie in partid. Discutiile care se poarta privind o posibila inscriere intr-un partid se refera la intreaga echipa din jurul fostului premier, care numara cateva zeci de persoane. Lansarea Asociatiei "Romania 100" va avea loc in urmatoarele saptamani.Asociatia "Platforma Romania 100", ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, a fost inregistrata la tribunal la inceputul lunii martie, iar din comitetul director mai fac parte fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, fostul ministru al Muncii Dragos Pislaru si Alin Mituta, fostul director de cabinet al lui Dacian Ciolos, potrivit Romania Libera Potrivit statutului, asociatia a fost infiintata cu scopul "de a promova participarea activa in viata publica in baza principiilor Platformei Romania 100".Dacian Ciolos este si presedintele comitetului director al noii asociatii, Vlad Voiculescu si Dragos Pislaru sunt vicepresedinti, iar Alin Mituta este director executiv, potrivit datelor oficiale, inregistrate la tribunal.Ciolos a declarat joi la RFI ca organizatia neguvernamentala pe care o va lansa alaturi de membri ai Guvernului pe care l-a condus ia in calcul "foarte serios inclusiv un proiect politic nou, o miscare politica sau un partid politic".